Merkel würdigt Flüchtlingsabkommen mit der Türkei

Fr, 29.10.2021, 12.35 Uhr

Trotz anderer kontroverser Fragen würdigt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Engagement der Türkei in der Flüchtlingskrise. "Genau so wie wir keine illegale und von Schleppern und Schleusern finanzierte Migration wollen, so hat auch die Türkei darauf ein Anrecht", sagte Merkel.