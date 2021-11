NSU: 20 Jahre nach Enttarnung – Opfer lebte jahrelang im Ungewissen

Berlin. Mehmet O. wird 1999 Opfer eines Sprengstoffanschlags in seiner Kneipe in Nürnberg. 19 Jahre später erfährt er, dass es der NSU war.

Es war sein Lebenstraum. Mehmet O. wollte sein eigener Chef sein, eigenes Geld verdienen. Etwas leisten.

Weil er seine Lehre als Bauschlosser wegen einer Allergie gegen Feinstaub abbrechen musste, übernahm er eine Kneipe. Sie hieß „Sonnenschein“ und so sollte es auch bleiben. Er fand, das sei ein gutes Vorzeichen. Eine „multikulti“ Pilsstube mitten in der Nürnberger Südstadt, das wollte er.

Weil er damals, Ende der 90er-Jahre, erst 18 Jahre alt ist, unterstützen ihn seine Eltern. Beide sind als junge Leute aus der Türkei nach Nürnberg gekommen, sie arbeitet bei Grundig, der Vater bei AEG.

Mehmet O. : Eigentlich wollte er seinen Erfolg mit einer Eröffnungsparty feiern

Zwei Wochen lang ist Mehmet O. Unternehmer, der Laden läuft gut, er will seinen Erfolg mit einer Eröffnungsparty feiern. Es ist der 22. September 1999, seine Gäste sind Griechen, Türken, Deutsche, es spielt eine türkische Liveband, es wird getrunken und getanzt, die Leute gehen und kommen.

Um zwei Uhr etwa betreten Polizisten das Lokal und sagen, dass er jetzt schließen müsse, zumindest die Party in eine „geschlossene Gesellschaft“ umwandeln. Als sie gehen, gratulieren sie ihm noch zur Eröffnung.

Doch es wird nicht gut ausgehen.

Handout des Bundeskriminalamtes: Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt aufgenommen vermutlich im Jahr 2004. Foto: picture alliance / picture alliance / dpa

Geschichte über Anschlag bei Burger und Weizenbier

Heute, 22 Jahre nach diesem Abend, erzählt Mehmet O., der seinen echten Namen zu seinem Schutz nicht veröffentlichen möchte, seine Geschichte in einem Berliner Restaurant bei Burger und Weizenbier. Zehn Jahre nachdem der sogenannte Nationalsozialistische Untergrund (NSU) sich selbst enttarnte: Am 4. November 2011 töten sich nach einem missglückten Banküberfall in Eisenach die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt selbst.

Die dritte im Bunde, Beate Zschäpe, steckt am gleichen Tag die gemeinsame Wohnung in Zwickau in die Brand. Vier Tage später stellt sie sich der Polizei. Die bekannten Taten: drei Sprengstoffanschläge, zehn Morde, 43 Mordversuche, zahlreiche Banküberfälle.

Erkenntnis kam durch Recherchen eines Journalisten

Einer der Sprengstoffanschläge, die auf das Konto des NSU gehen, galt Mehmet O. Doch der erfährt erst im Jahr 2018 davon. Im Zuge des NSU-Prozesses hatte zwar schon 2013 ein geständiger Helfer der Terrorgruppe ausgesagt, dass der Anschlag auf die Pilsstube Sonnenschein ebenfalls vom NSU verübt worden sei, aber erst durch die Recherchen eines Journalisten erfährt der gebürtige Nürnberger, dass er ein Opfer des NSU gewesen ist.

„Und das ist für mich wirklich immer noch unfassbar“, sagt Mehmet O., „ich wurde ja mehrfach verhört, hatte über die Jahre mehrfach Kontakt zur Polizei. Das einzige, was sie mir gesagt haben, dass ich mich nicht an die Medien wenden soll. Aber wer verantwortlich für den Anschlag ist, das hat mir niemand gesagt.“ All die Jahre fragte sich Mehmet O., wer ihm Böses wollte, wer sein Leben zerstört hatte.

Als er die Taschenlampe drückt, explodiert sie

Am Tag nach der Party, am 23. September 1999, kehrt Mehmet O. mit seiner Mutter in Kneipe zurück. Sie fragt: „Möchtest du aufräumen oder einkaufen gehen?“ Er wählt Putzen. Spült Gläser, räumt Flaschen weg, leert Aschenbecher, wischt die Theke.

Dann reinigt er die Toiletten, erst bei den Damen, dann bei den Herren. Hinter dem Hygieneeimer findet er eine schwarze Maglite Taschenlampe. Sie ist schwer und groß, er ist neugierig. Er drückt auf den Knopf. Er hört ein Sirren. Dann ist er weg.

NSU-Opfer: Wunden am Oberkörper, an Beinen und Armen

Die Taschenlampe ist in Wahrheit eine Rohrbombe, sie zerstört die Kneipe, zerstört Fensterscheiben, ihre Wucht schleudert Mehmet O. von der Toilette bis zum Eingang der Kneipe. Nachbarn aus der Wohnung über der Gaststätte hören einen Knall und rennen zu ihm, fragen, was er brauche.

Der 18-jährige Mehmet sagt, „meine Mutter, holt meine Mutter“. Er ist verletzt, hat Wunden am Oberkörper, seinen Beine und Arme und bluten, der Druck von der Bombe hat seine Haut aufgerissen.

Nach Anschlag: Sieben Wochen die Wohnung nicht verlassen

Er kommt ins Krankenhaus, darf aber bald nach Hause, weil seine Angehörigen ihn pflegen. Sieben Wochen lang verlässt er seine Wohnung nicht. „Ich konnte es körperlich nicht, aber auch nicht psychisch, ich hatte Angst, dass mir wieder etwas passiert.“

Immer wieder wird er verhört. „Die Ermittlungen gingen immer in die gleiche Richtung, ob ich mit Drogen handle, wurde ich gefragt, ob ich die Versicherung betrügen wollte? Ich musste mich die ganze Zeit rechtfertigen“, erinnert sich Mehmet O.

Die Polizei ging sogar von Schutzgelderpressung aus und vermutete später den Täter im Umfeld des jungen Mannes. Von einem ausländerfeindlichen Motiv wollten die Beamten nichts hören, erinnert sich Mehmet O. „Ich war damals ja erst 18 Jahre alt, ich hatte keine Schulden oder Feinde, ich konnte mir das nicht erklären.“

Anwälte bezeichnen Ermittlungen als rassistisch

Eine voreingenommene Art der Ermittlungen, von denen auch die Angehörigen anderer NSU-Opfer immer wieder berichten. Die Anwälte Seda Basay-Yildiz und Sebastian Scharmer, die die Familien der ermordeten Enver Simsek und Mehmet Kubasik vertreten, bezeichnen die Ermittlungen zu den NSU-Morden und Anschlägen als „rassistisch“.

„Es wurde zehn Jahre lang in Richtung organisierte Kriminalität ermittelt, warum konnte mir bisher niemand erklären“, sagt Anwältin Basay-Yildiz am Telefon. Diese Vorgehensweise lasse nur einen Schluss zu, „dass die Ermittlungsbehörden bei ihren Ermittlungen rassistisch vorgegangen sind.“

Die Kritik am NSU-Prozess ist auch drei Jahre nach dem Urteilsspruch nicht leiser geworden. Die Anwälte und Angehörigen fordern, die Aufarbeitung von Fehlern, die Rolle des Verfassungsschutz, die Wiederaufnahme der Ermittlungen zum Netzwerk der Täter und die Öffnung der NSU-Akten.

Die angeklagte Beate Zschäpe im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts München im Juli 2016. Foto: Tobias Hase / dpa

Die Wunden am Körper heilen, aber die Angst bleibt

Ein halbes Jahr nach der Explosion wird die Ermittlungsakte im Fall von Mehmet O. geschlossen. Seine Wunden verheilen, aber in seinem Kopf bleibt die Angst. Er kann nicht arbeiten und verschuldet sich. 2004 zieht er nach Baden-Württemberg, in Nürnberg will er nicht mehr bleiben. „Ich konnte dort nicht weiterleben“, sagt Mehmet O.

Er macht eine Umschulung und arbeitet heute in der Qualitätskontrolle eines Konzerns für Lebensmittelpackungen. Wegen einer Privatinsolvenz lebt er sechs Jahr lang von nie mehr als 1060 Euro, bis seine Schulden abgezahlt sind. „Das war so hart “, aber ich habe mich da durch gekämpft. Wer Schuld an seiner Situation haben könnte, ahnt er nicht.

Zeuge im NSU-Prozess gibt entscheidende Informationen

Zwar befragt ihn 2013 die Polizei erneut, weil ein Zeuge im NSU-Prozess entscheidende Informationen gegeben hat. Mehmet O. soll sich dieses Mal Bilder von bekannten Rechtsextremen ansehen und erkennt sogar eine Person, die er im Umfeld seiner Kneipe häufiger gesehen hatte. „Doch worum es genau geht, hat mir wieder niemand verraten.“

Erst durch Journalisten von Nürnberger Nachrichten und Bayerischem Rundfunk erfährt er 2018, dass er ein Opfer des NSU ist. Die Tat selbst wurde im 2018 zu Ende gegangenen NSU-Prozess aus „prozessökonomischen Gründen“ nicht mehr behandelt, die Generalbundesanwaltschaft stellte das Verfahren 2014 ein.

„Ich wusste weder etwas von dem Verfahren, noch dass ich ein Opfer des NSU bin, dass hätte ich gern vom Staat, vom Gericht oder von der Polizei erfahren. Bis heute warte ich auf eine Entschuldigung.“

Mehmet O.: Entschuldigung kam von Nürnbergs Bürgermeister

Einer, der sich 2020 öffentlich entschuldigt hat, ist Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König. „Das ist das mindeste, was ich tun konnte. Denn es sind den ermittelnden staatlichen Behörden und der Polizei Fehler passiert. Sich dafür zu entschuldigen, halte ich für selbstverständlich“, sagt der CSU-Politiker.

Er könne verstehen, dass Mehmet O. enttäuscht darüber sei, wie mit ihm umgegangen worden sei. „Ihm steht eine Wiedergutmachung aus staatlichen Fonds zu, aber nicht nur für den finanziellen Schaden, dem ihm der NSU angetan hat“, so König.

Es müssten vor allem alle Details des Anschlags aufgeklärt werden. „Das ist der Staat ihm als klares Opfer des NSU schuldig.“ Der Nürnberger Stadtrat hat im Mai 2021 eine Resolution einstimmig verabschiedet, die einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag fordert.

NSU-Opfer Mehmet O. fordert Aufklärung und Entschuldigungen. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Thüringer Landtag bewilligt 3000 Euro Entschädigung

Als der NSU-Opfer Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler 2018 hört, dass man Mehmet O. gefunden habe, sucht er Kontakt und hilft bei Anträgen für Entschädigungszahlungen. Der Thüringer Landtag bewilligt 3000 Euro aus dem Fond für Opfer des NSU, das Bundesamt für Justiz hingegen fordert Mehmet O. zunächst auf, selbst nachzuweisen, dass er ein NSU-Opfer sei. Nach einem Brief seines Anwalts erhält er 5000 Euro.

„Dadurch, dass Mehmet O. bis 2018 nicht gewusst hat, dass er ein Opfer des NSU ist, hat man ihm die Chance genommen, im Prozess als Nebenkläger aufzutreten. Er ist das Opfer des NSU, das ignoriert wurde. Seinen psychischen Schmerz kann zwar niemand wieder gutmachen, aber man könnte ihm helfen, materiell wieder auf die Beine zu kommen“, schreibt sein Anwalt.

Juristisch sei die Lage komplex, denn die Generalbundesanwaltschaft ermittle zwar noch gegen weitere Personen im NSU-Komplex. Aber: „Je mehr Zeit vergeht, umso skeptischer werde ich, alleine schon wegen der Verjährungsproblematik“, sagt Daimagüler.

Mehmet O. will sich das Wort nicht verbieten lassen

Auch andere Opfer-Anwälte fordern wie Daimagüler eine Offenlegung der gesperrten NSU-Akten. Das Land Hessen hält beispielsweise die Akten für 30 Jahre geschlossen.

Sebastian Scharmer, der die Familie Kubasik vertritt, hofft auf die neue Bundesregierung: „Sie könnte mit ihrem neuen Innen- und Justizministerium dafür sorgen, dass Verfassungsschutz und Generalbundesanwalt offenlegen, welche Informationen sie bislang den Hinterbliebenen und Verletzten des NSU-Terrors vorenthalten haben.“

Mehmet O. ist nach Berlin gekommen, um hier in den Tagen des Jahrestages der NSU-Enttarnung auf zwei Podien zu sprechen. Sich das Wort verbieten lassen, will er nicht mehr. Er will gehört und als NSU-Opfer anerkannt werden. Trotz der Angst, die bleibt. Über der Narbe an seinem rechten Oberarm prangt seit einem Jahr ein Tiger und ein Kompass – „ich will jetzt meinen Weg gehen“, sagt er.

