Erste Erfolge für EU in Konflikt mit Belarus um Flüchtlinge

Fr, 12.11.2021, 17.22 Uhr

Im Konflikt mit Belarus um die Flüchtlinge an der Grenze zu Polen hat die EU erste Erfolge erzielt. Als erstes Land verbot die Türkei nach eigenen Angaben Syrern, Irakern und Jemeniten Abflüge von türkischen Flughäfen in Richtung Belarus. Bald will Brüssel neue Sanktionen verhängen.