Ampel-Parteien wollen Koalitionsvertrag am Nachmittag vorstellen

Mi, 24.11.2021, 09.39 Uhr

SPD, Grüne und FDP wollen den Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Ampel-Regierung am Mittwochnachmittag um 15.00 Uhr vorstellen. Das kündigten die drei Parteien am Morgen an. Eine Einigung auf die Regierungsvereinbarung liegt demnach offensichtlich vor.