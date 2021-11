Merkel: "Volle Solidarität" mit Polen in Flüchtlingskrise an Grenze zu Belarus

Merkel: "Volle Solidarität" mit Polen in Flüchtlingskrise an Grenze zu Belarus

Do, 25.11.2021, 15.12 Uhr

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Polen ihre "volle Solidarität" angesichts der Flüchtlingskrise an der Grenze zu Belarus zugesichert. Belarus warf sie eine "hybride Attacke" vor, wie sie an der Seite des polnischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki in Berlin sagte.