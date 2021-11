6000 Lichter für Flüchtlinge vor dem Reichstag in Berlin

6000 Lichter für Flüchtlinge vor dem Reichstag in Berlin

Mo, 29.11.2021, 08.32 Uhr

Ein Bündnis aus Nichtregierungs-Organisationen hat am Sonntag vor dem Reichstag in Berlin 6000 Lichter für die Flüchtlinge, die an der belarussisch-polnischen Grenze ausharren, angezündet. Mit der Aktion soll die deutsche Poltik zum Handeln bewegt werden.