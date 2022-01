Baerbock zu Antritsbesuch in Washington

Baerbock zu Antritsbesuch in Washington

Mi, 05.01.2022, 21.24 Uhr

Annalena Baerbock (Grüne) weilt zu ihrem Antrittsbesuch in der US-Hauptstadt Washington. Die neue Bundesaußenministerin Baerbock traf sich mit US-Außenminister Antony Blinken. Thema bei den Gesprächen war unter anderem eine Beteiligung Europas an Verhandlungen mit Russland zur Ukraine-Krise. Thema bei den Gesprächen ist unter anderem eine Beteiligung Europas an Gesprächen mit Russland zur Ukraine-Krise