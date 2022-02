Ukraine-Konflikt: Warum Russland und die Ukraine Krieg führen

Berlin Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ist eskaliert, die Länder führen Krieg. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Vor einigen Tagen ist Russland in die Ukraine einmarschiert

Der Schritt besiegelte die Eskalation des Ukraine-Konflikts

Doch was führte eigentlich zu der Krise? Wie konnte es zum Krieg zwischen der Ukraine und Russland kommen?

Der russische Einmarsch in die Ukraine erfolgt mit unverminderter Aggressivität. In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Großangriff gestartet, am Freitagmorgen wurde die Hauptstadt Kiew mit Raketen angegriffen. In mehreren Regionen und von der annektierten Halbinsel Krim aus passierten Panzer die Grenze. Wir erklären den Ukraine-Konflikt.

Warum marschiert Russland in die Ukraine ein?

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Grenzen verschieben und seinen Einflussbereich in Europa erweitern. Das Kernziel ist, eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato für alle Zeiten zu verhindern. Das Land solle „demilitarisiert" werden, hat er mehrfach gefordert. Die entscheidende Frage ist, wo macht Putin Halt? Es gibt drei Szenarien.

Szenario Nummer eins : Ein Einnahme des gesamten Donbass – weit über die schon bisher besetzten Separatistengebiete Luhansk und Donezk hinaus. Das ist das Minimalziel.

: Ein Einnahme des gesamten Donbass – weit über die schon bisher besetzten Separatistengebiete Luhansk und Donezk hinaus. Das ist das Minimalziel. Szenario Nummer zwei : Putin schafft sich eine "Landbrücke" bis zur 2014 besetzten Krim. Dann hat er die endgültige Kontrolle über das Asowsche Meer und einen verstärkten Zugang zum Schwarzen Meer. Er würde die Ukraine teilen. Unklar ist, wie er eine Grenze ziehen würde.

: Putin schafft sich eine "Landbrücke" bis zur 2014 besetzten Krim. Dann hat er die endgültige Kontrolle über das Asowsche Meer und einen verstärkten Zugang zum Schwarzen Meer. Er würde die Ukraine teilen. Unklar ist, wie er eine Grenze ziehen würde. Szenario Nummer drei: Die russischen Truppen nehmen Kiew ein und besetzen das ganze Land. Sie rücken damit bis zur Nahtstelle zur EU vor, entlang der Grenzen nach Polen, zur Slowakei und Rumänien.

Was ist sein politisches Ziel?

Womöglich will Putin zurück zur europäischen Sicherheitsordnung vor den Nato-Gipfel 1997 in Madrid, als das Bündnis weiter gen Osten erweitert wurde. Das wäre ein Bedrohung für die meisten Nachbarstaaten, insbesondere im Baltikum.

In seiner "Kriegsrede" ging Putin ausdrücklich auf den Nato-Gipfel 2008 ein. Damals hatte das Bündnis der Ukraine und Georgien einen Beitritt in Aussicht gestellt, wenn auch ohne ein konkretes Datum. Wenig später griff Putin militärisch in Georgien ein...

Weißrussland ist schon ein Vasallenstaat. Der Ukraine sprach Putin im Sommer in einem Geschichtsaufsatz und erneut in einer Rede am Montagabend das Recht auf Unabhängigkeit ab. Die Russen haben ein Sonderverhältnis zur Ukraine, historisch, kulturell, religiös, die Sprachen sind verwandt.

Für Putin gehört die Ukraine historisch zu Russland. 2014 hat er zunächst die Krim annektiert und die Separatisten in den Ostgebieten der Ukraine unterstützt. Das Kalkül war, die Ukraine zu destabilisieren. Nachdem die Ukraine nicht wunschgemäß mit Unterwerfung reagiert und sich weiter Richtung Westen orientiert hatte, folgte am Montagabend der Einmarsch in die von den Separatisten besetzten Gebiete und nun mit dem neuerlichen Aufmarsch der nächste Zug. Er geht wie ein Schachspieler vor.

Ukraine-Konflikt: Wird die politische Landkarte verändert?

Die Pro-russischen Separatisten in den Gebieten Donezk und Luhansk lieferten Putin den Vorwand für den Einmarsch. Putin kam ihrer Bitte nach, erst die zwei Gebiete für unabhängig zu erklären und ihnen im nächsten Schritt zur Hilfe zu eilen. Schon in den vergangenen Tagen hatte die ukrainische Armee von Dutzenden Verstößen der Aufständischen gegen den geltenden Waffenstillstand berichtet.

In den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk unweit der russischen Grenze kämpfen seit 2014 vom Westen ausgerüstete, ukrainische Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten. UN-Schätzungen zufolge sind bereits mehr als 14.000 Menschen getötet worden, zumeist im Separatistengebiet. Ein Friedensplan von 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung wird nicht umgesetzt.

Ukraine-Konflikt: Wie reagiert der Westen?

Definitiv nicht militärisch. Das haben die US-Amerikaner klar gemacht. Die Nato ist aber schon dabei, ihre Präsenz zum Schutz ihrer östlichen Mitglieder zu verstärken. Gegenüber Polen oder den Staaten im Baltikum wäre das Bündnis zum Beistand verpflichtet – hier verläuft eine rote Linie. Die USA haben bereits 1000 Soldaten nach Rumänien und weitere 2000 Soldaten nach Deutschland und Polen verlegt. Deutschland selbst schickte 350 Soldaten der Bundeswehr nach Litauen.

Die USA, Großbritannien und die EU haben bereits Sanktionen verhängt. Am Donnerstag legen sie nach, insbesondere im Finanzsektor. Wahrscheinlich ist ein Ausschluss Russlands aus Swift, dem weltweiten Netzwerk für finanzielle Transaktionen.

Wie könnte eine Verhandlungslösung aussehen?

Eine Möglichkeit wäre nach dem Beispiel Österreichs eine Neutralität der Ukraine, nach Lage der Dinge: allerdings unter russischem Druck. Eine zweite Möglichkeit wäre ein internationaler Vertrag, der den Sicherheitsbedenken Russlands Rechnung trägt. Das würde zu Putins Dauerforderung nach einer "Demilitarisierung" der Ukraine passen. Eine "falsche" Lösung wäre die Installation eines Vasallenstaates mit einer russischhörigen Regierung.

Ukraine-Konflikt: Was droht Deutschland?

Im Kriegsfall würde mutmaßlich ein Flüchtlingsstrom aus der Ukraine in Richtung Westen einsetzen, zumal in Deutschland schätzungsweise 130.000 Ukrainer leben. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) trifft bereits Vorkehrungen dafür. Auswirkungen würde zudem die Industrie spüren. Im Ranking der deutschen Handelspartner rangiert Russland auf Platz 15. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach zuletzt davon, er rechne mit massiven wirtschaftlichen Folgen. Man müsse deutlich sagen, "dass Sanktionen auch unsere eigene Wirtschaft hart treffen werden", sagte er. Es drohen Lieferengpässe und vor allem ein Preisanstieg bei Erdöl und Gas.

