Markus Söder unter Druck: Umfragewerte zwingen Hardliner zu neuer Corona-Strategie

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält es trotz oder gerade wegen der Omikronwelle für vertretbar, die Corona-Auflagen zu lockern. Aber an einer Impfpflicht hält er fest.

Berlin Markus Söder galt in der Corona-Politik lange Zeit als Hardliner. Nun hat er sich neu erfunden und will lockern. Was steckt dahinter?