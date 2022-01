Assange darf in Berufung gegen Auslieferung an die USA gehen

Mo, 24.01.2022, 13.35 Uhr

Der in Großbritannien inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange darf im Verfahren um seine Auslieferung an die USA vor dem Obersten Gerichtshof in Berufung gehen. Der High Court in London ließ den Berufungsantrag des Australiers zu.