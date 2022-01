Corona-Regeln im Bundestag: Genesenenstatus gilt für Abgeordnete wohl länger

Berlin Die Verkürzung des Genesenenstatus hat in der letzten Woche für Aufruhr gesorgt. Im Bundestag wird sie anscheinend nicht umgesetzt.

Bund und Länder halten an den bisherigen Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie fest. "Es ist richtig, diesen Kurs fortzusetzen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder.

Vergangene Woche wurde die Gültigkeit des Genesenenstatus kurzfristig auf drei Monate begrenz. Wer sich also mit dem Coronavirus infiziert hat, gilt seither nur noch für einen verkürzten Zeitraum als immunisiert. Das hatte, gerade in Anbetracht dessen, dass die neue Regelung ohne Vorlauf in Kraft trat, für reichlich Kritik gesorgt.

Für Empörung sorgt jetzt, dass der Genesenenstatus im Plenarsaal des Deutschen Bundestages weiterhin sechs Monate lang gilt, wie „Zeit Online“ berichtet.

Bundestag: Genesenenstatus gilt aktuell weiterhin sechs Monate

Ein Sprecher des Parlaments erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal, dass die Allgemeinverfügung, die die Corona-Regeln im Bundestag festlegt, auf die COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung verweist. „Zum Zeitpunkt des Erlasses der Allgemeinverfügung sah diese den Zeitraum von 28 Tagen bis sechs Monate nach Infektion vor, der weiterhin gilt.“

Ob die Ausnahmenverordnung des Parlaments zeitnah angepasst werden soll, ist nicht bekannt. Bis dahin gelten im Bundestag für die Abgeordneten andere Corona-Regeln als für die allgemeine Bevölkerung.

2G plus im Bundestag – Problem für AfD-Fraktion?

Für die Parlamentarier gilt seit Mitte Januar die 2G-plus-Regelung bei Sitzungen. Der Plenarsaal darf demnach nur noch betreten werden, wenn man doppelt geimpft oder genesen und einfach geimpft ist. Es sei denn, die Infektion liegt weniger als sechs Monate zurück. Zusätzlich muss ein negativer Schnelltest vorgelegt werden, wenn man noch keinen Booster erhalten hat.

Erfüllen Abgeordnete diese Voraussetzungen nicht, können sie die Sitzungen wie bislang nur von der Besuchertribüne verfolgen. Auch dafür muss aber zumindest ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorgelegt werden.

Von der Verkürzung des Genesenenstatus wären wohl vor allem Politiker der AfD betroffen gewesen. Viele der Parlamentarier der Partei sind laut eigener Aussage ungeimpft oder wollen ihren Impfstatus nicht offenlegen. Bekannt ist aber, dass sich unter anderem die Fraktionschefs Tino Chrupalla und Alice Weidel im vergangenen Herbst mit dem Virus infiziert hatten. Zuletzt saßen oft mehr als 20 AfD-Abgeordnete auf der Besuchertribüne des Plenarsaals, berichtet „Zeit Online“.

