Ein Jahr nach dem Putsch in Myanmar: Kein Frieden in Sicht

Di, 01.02.2022, 07.25 Uhr

Am 1. Februar jährt sich die Machtübernahme der Militärjunta in Myanmar. Seit dem Putsch haben sich Widerstandskämpfer und Anhänger der entmachteten Regierung in verschiedenen regionalen Volksverteidigungskräften organisiert. Bürger beklagen eine Zunahme der Gewalt.