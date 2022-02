Steinmeier nach Wiederwahl: "Packen wir die Zukunft an den Hörnern"

So, 13.02.2022, 15.34 Uhr

Der wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Rede vor der Bundesversammlung in Berlin an "die Kraft der Demokratie" erinnert. Zugleich appellierte Steinmeier an die Bundesbürger, nicht ängstlich zu sein und die Zukunft "an den Hörnern zu packen".