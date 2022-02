Frankreich-Wahl 2022: Das sind die Termine und Kandidaten

Im Frühling 2022 wählt Frankreich bei der Präsidentschaftswahl ein neues Staatsoberhaupt. Es ist die zwölfte Wahl eines Präsidenten oder einer Präsidentin seit der Verkündung der Fünften Französischen Republik im Jahr 1958. Wegen des Mehrheitssystems gelten die Wahlen in Frankreich als besonders spannend. Das liegt diesmal auch daran, dass Staatsoberhaupt Emmanuel Macron das Land selbst Mitte Februar noch hinhielt.

Selbst weniger als zwei Monate vor der Wahl hat Macron, Mitglied der liberalen Partei La République en Marche, seine Kandidatur nämlich noch nicht offiziell bekanntgegeben. Und das, obwohl die Frist für die Anmeldung am 4. März abläuft. In Frankreich dürfen Staatsoberhäupter höchstens an zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten regieren. Macrons Vorgänger François Hollande war 2017 der erste Präsident der Fünften Französischen Republik, der nicht für eine zweite Amtszeit kandidierte. Macron spielt bis zur letzten Sekunde den Unentschlossenen.

In diesem Jahr fällt die Wahl mit der französischen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2022 zusammen. Der Vorsitz im Rat der EU rotiert alle sechs Monate und ist unter anderem dafür verantwortlich, die Arbeit des Rates zu betreuen und voranzubringen. Für Macron könnte die Aufgabe aber auch eine positive Bühne sein. Doch zeitlich wird es allmählich knapp.

Frankreich-Wahl: Diese Termine sind wichtig

Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Bis zum 4. März müssen sich die Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl angemeldet haben. Danach können sie sich nicht mehr für die Wahllisten eintragen. Die wichtigsten Parteien haben bereits bekanntgegeben, wen sie vorschicken.

Offiziell werden die Kandidaturen allerdings dem Kalender des Conseil Constitutionnel (CC) – dem französischen Verfassungsrat – zufolge erst am 8. März bestätigt. Vorher müssen die Antretenden 500 Patenschaften von Bürgermeistern oder Parlamentarierinnen gesammelt haben.

Erst wenn sie genug Unterstützungsunterschriften aus den rund 48.000 Volksvertretenden vorweisen können, die Unterlagen geprüft sind, und die Kandidierenden ihre Vermögenssituation erklärt haben, dürfen sie antreten. Macron war am 3. Februar der erste mit 500 Stimmen – obwohl er seine Kandidatur zu dem Zeitpunkt nicht offiziell erklärt hatte.

Frankreich: Die unterschiedlichen Wahlgänge

Der erste Wahlgang findet am 10. April statt – nach dem Ablauf der aktuellen fünfjährigen Amtszeit. Der Verfassungsrat gibt die Resultate am 13. April bekannt. Erhält dann keiner der Kandidaten oder Kandidatinnen eine absolute Mehrheit, wird ein zweiter Wahlgang organisiert und es kommt zur Stichwahl zwischen den Kandidierenden mit den meisten Stimmen. Bisher war das bei allen Wahlen seit 1965 der Fall.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Foto: Ludovic Marin / AFP

Vor der Stichwahl beginnt ein zweiter Wahlkampf, in der die Kandidierenden eine Woche Zeit haben, die Wähler und Wählerinnen zu überzeugen. Der zweite Wahlgang ist am 24. April. Wer bei der Stichwahl mehr Stimmen erhält, gewinnt die Wahl.

So läuft die Frankreich-Wahl ab:

Aufgrund der Zeitverschiebung dürfen die Wahlberechtigten in manchen ehemaligen Kolonien der heutigen französischen Überseegebiete zuerst wählen. Erst dann sind die Wählenden in Europa – dem sogenannten Metropolitan-Frankreich – und in den Gebieten im Pazifik, und im Indischen Ozean dran. Wählen darf jede Person, die die französische Staatsbürgerschaft hat, in die Wahllisten eingetragen ist und am Wahltag 18 Jahre alt ist. In Metropolitan-Frankreich wird traditionell an einem Sonntag gewählt.

In Frankreich dürfen Wählende aus Angst vor Manipulationen nicht mehr per Briefwahl abstimmen. Bei der Präsidentschaftswahl ist es daher nur möglich, selbst an der Wahlurne zu wählen oder eine Vertretung zu bestimmen, die dies tut. Diese Möglichkeit besteht für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht selbst ins Wahlbüro können.

Frankreich wählt bald den nächsten Präsidenten, die nächste Präsidentin. Foto: dpa

Nach Ablauf des Wahlganges – oder der Wahlgänge – gibt der Verfassungsrat spätestens am 27. April das Resultat der Präsidentschaftswahl bekannt. Bis zum 13. muss der jetzige Präsident Macron die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin übertragen haben. Dann endet seine fünfjährige Amtszeit.

Die Kandidaten und Kandidatinnen der Präsidentschaftswahl

Da die Kandidaten und Kandidatinnen noch bis zum 4. März Zeit haben, ihre Unterschriften zu sammeln und offiziell zu kandidieren, gibt es auch in der Auswahl viel Fluktuation. Bis dahin läuft auch der Wahlkampf auf Hochtouren. Etwa 25 Personen haben ihre Kandidatur allerdings bereits offiziell bekannt gegeben (Stand 16. Februar) – und einige von ihnen haben ihre 500 Stimmen sogar bereits erreicht.

Die wichtigsten Kandidaten und Kandidatinnen haben sich bereits vor der Anmeldefrist im März herauskristallisiert, viele von ihnen sind bekannte Persönlichkeiten aus der Politik.

Frankreich-Wahl: Die Kandidaturen der rechten Parteien

Marine Le Pen (Rassemblement National):

Die rechtsextreme Le Penversucht mittlerweile zum dritten Mal, Präsidentin zu werden. Umfragewerten zufolge gilt die Kandidatin des Rassemblement National (ehemals Front National) als größte Konkurrentin für Macron – sofern dieser erneut antritt.

Éric Zemmour (Reconquête):

Der rechtsextreme und bereits wegen Volksverhetzung verurteilte Publizist und Journalist Zemmour erhält in Frankreich viel Zustimmung. In Umfragen wird der Rechtsaußen-Politiker ebenfalls als wichtiger Kandidat gehandelt. Nach mehreren Skandal-Auftritten sinken die Werte allerdings.

Valérie Pécresse (Les Républicains):

Die konservative Republikanerin Pécresse stellte mit ihrer Partei lange eins der großen politischen Lager des Landes. Als ehemalige Ministerin unter Sarkozy hat Pécresse Regierungserfahrung, aktuell arbeitet die bürgerliche Rechte als Regionalpräsidentin der Île de France und leitet die politische Region um Paris.

Frankreich-Wahl: Die Kandidaturen der linken Parteien

Anne Hidalgo (Parti Socialiste):

Hidalgo ist amtierende Bürgermeisterin von Paris und tritt für die sozialistische Partei an. Seit der Präsidentschaft ihres Kollegen Hollande kommt die Partei in den Umfragewerten allerdings nicht mehr auf glanzvolle Werte.

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise):

Mélenchon trat bereits für mehrere Parteien bei der Präsidentschaftswahl an. Er gründete die linke Partei Parti de gauche und die EU-kritische linke Bewegung La France insoumise (Deutsch: "Unbeugsames Frankreich"), außerdem ist er Abgeordneter der französischen Nationalversammlung. Mélenchon gilt im linken Spektrum als Top-Kandidat, könnte für die große Bühne aber zu populistisch sein.

Christiane Taubira (Parti radical de gauche):

Die ehemalige Justizministerin gewann die Vorwahl, die die linke Bewegung in Frankreich vereinen sollte. Trotz des Basisvotums gelten ihre Chancen allerdings als schlecht. Grund dafür sind auch ein fehlendes Programm und eine dürftige Kampagne. Bis Mitte Februar erhielt Taubira nicht einmal 100 Unterschriften.

Yannick Jadot, (Europe Écologie-Les Verts):

Jadot ist EU-Abgeordneter der Grünen und war lange für umweltaktivistische Organisationen tätig. Auf nationaler Ebene gelten die französischen Grünen allerdings als nicht besonders stark etabliert. Wie Taubira wurde Jadot durch ein Basisvotum als Kandidat für seine Partei ins Rennen geschickt.

Fabien Roussel, (Parti communiste français):

Nachdem die kommunistische Partei an den letzten beiden Wahlen nicht teilgenommen und stattdessen Mélenchon unterstützt hat, stellt sie 2022 mit Fabien Roussel wieder einen eigenen Kandidaten. Roussel stammt aus einer kommunistischen Familie und arbeitete lange als Journalist.

Nathalie Arthaud, (Lutte Ouvrière):

Die Sprecherin der trotzkistischen Partei Lutte Ouvrière (Deutsch: „Kampf der Arbeiter") nimmt wie Le Pen bereits zum dritten Mal als Kandidatin an der Präsidentschaftswahl teil. Obwohl die Lehrerin als eine der ersten Kandidatinnen ihre 500 Unterschriften vervollständigte, gelten sie und ihre Partei nicht als ernstzunehmende Kandidatur.

