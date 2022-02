Das sind die Reaktionen auf Putins Ukraine-Rede

Di, 22.02.2022, 09.07 Uhr

In einer Fernsehansprache hat Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigt, Truppen in die Separatisten-Regionen in der Ostukraine zu schicken. Außerdem gehöre die Ukraine historisch gesehen zu Russland, fügt Putin hinzu. Die internationalen Reaktionen fallen unterschiedlich aus.