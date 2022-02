Ukraine-Krieg: Nato-Bündnisfall – Was bedeutet das?

Russland Ukraine-Krieg: Gilt in dem Konflikt der Nato-Bündnisfall?

Ein Nato-Beitritt der Ukraine, ein Affront für Russland? Für Staatschef Wladimir Putin ist das unzweifelhaft so. Schließlich betrachtet der 69-Jährige alle früheren Sowjetrepubliken als Hinterhof Russlands und den Zerfall der Sowjetunion als größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. A LONG PROFILE OF VLADIMIR PUTIN

Wladimir Putin: Was den russischen Präsidenten antreibt

Berlin. Russisches Militär dringt in die Ukraine vor. Das Land gehört nicht zur Nato. Daher greift nicht der Bündnisfall. Was gilt in der Nato?