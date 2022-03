Wolodymyr Selenskyj: Das ist die Familie des Präsidenten der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich via seinem Facebook-Acount mit Mitarbeitern vor dem Präsidentenpalast in Kiew gezeigt und versichert, dass er sein Land verteidigen will.

Wolodymyr Selenskyj ist der Präsident der Ukraine

Nach seinem Studium war er Kabarettist und Schauspieler

Doch wer ist seine Familie? Hat Selenskyj Kinder?

Wolodymyr Selenskyj kam am 25. Januar 1978 in einer russischsprachigen-jüdischen Familie aus Krywyj Rih zur Welt, einer Industriestadt im Süden der damals noch sowjetischen Ukraine. Sein Vater, geboren 1947, ist ein ehemaliger Kybernetik-Professor. Die 1950 geborene Mutter arbeitete als Ingenieurin.

Bis zu seiner Wahl zum Präsidenten im Mai 2019 hatte der Jurist, der nach seinem Studium als Kabarettist, Fernseh-Komiker und Schauspieler arbeitete, keine politische Erfahrung.

Ukraine: Selenskyi war schon Präsident, bevor er Präsident wurde

Doch schon bevor Selenskyj zum Präsidenten der Ukraine gewählt wurde, spielte er schon die Rolle seines künftigen Lebens. In der populären Serie „Diener des Volkes“ verkörperte Selenskyj seit 2015 über drei Staffeln hinweg einen Geschichtslehrer, der in der Ukraine Präsident wird. Der Lehrer ist von der Korruption ukrainischer Politiker angewidert, macht über Social Media Wahlkampf, sammelt Geld über eine Crowdfunding-Kampagne und kommt dann an die Macht und bekämpft die Korruption.

Zuerst hielt man es für einen Scherz, als Selenskyj an Silvester 2018/2019 im Fernsehen auftauchte und seine Kandidatur verkündete. Mit einer nach der Sendung benannten Partei und einem nebulösen Programm mit dem Namen "Land der Träume" zog Selenskyj dann in den Wahlkampf. Geschickt setzte sich der jungenhafte und sportliche TV-Produzent in sozialen Netzwerken – allen voran Instagram - in Szene. Besonders junge Wähler sprach dieser als moderne Medienshow angelegte Wahlkampf an. So wurde Selenskyj der sechste ukrainische Präsident.

Wolodymyr Selenskyi: Das ist die Familie des ukrainischen Präsidenten

Wolodymyr Selenskyj ist seit dem 6. September 2003 mit seiner Jugendliebe Olena Selenska verheiratet. Olena Selenska ist nur ein paar Tage jünger als ihr Mann und wurde am 6. Februar 1978 in derselben Stadt, Krywyj Rih, geboren.

In einem Interview aus dem Jahr 2019 mit dem ukrainischen Online-Medium Strana, verrät Alexander Semjonowitsch, Selenskyjs Vater, dass Wolodymyr seine später Frau Olena in der Schule getroffen habe. Vorher sei der damalige Schüler zwar verknallt gewesen, allerdings ohne ernsthafte Absichten.

An anderer Stelle wird berichtet, Wolodymyr habe seine Frau Olena in der Studienzeit kennen gelernt. Olena hat Bauingenieurwesen an der Nationalen Universität Krywyj Rih studiert. Sie ist Architektin, Drehbuchautorin und First Lady. 2019 lächelte sie in der Ukraine sogar vom Cover der Vogue.

Ihr Instagram-Account zeigt eine liebende Ehefrau, die ihren Mann unterstützt und sich in der Rolle einer First Lady wohlfühlt. Das älteste Bild zeigt sie breit lächelnd neben ihrem Mann. (Починаємо = Lasst uns beginnen)

Auch zu seinen Eltern hat Wolodymyr Selenskyj Kontakt. Sowohl seine Mutter als auch seine Ehefrau ehrte er anlässlich des Muttertags mit einer Collage auf Instagram.

Vorsichtiger Vater: Selenskyi hält eigene Kinder von sozialen Netzwerken fern

Heute sind die Wolodymyr Selenskyj und Olena Selenska Eltern von Tochter Alexandra (2004) und Sohn Kyrill (2013). Auch wenn Wolodymyr Selenskyj ein Meister der sozialen Netzwerke ist, seine Tochter ist auf Instagram nicht mehr aktiv, ihr Profil ist nicht auffindbar. Generell, seitdem Selenskyj Präsident der Ukraine ist, hält er seine Kinder zu ihrem Schutz so gut es geht raus aus der Öffentlichkeit. Zu Veranstaltungen begleitet ihn höchstens seine Frau.

Dabei stand seine Tochter Aleksandra in der Vergangenheit schon mit ihrem Vater vor der Kamera, so wirkte sie zum Beispiel mit zehn Jahren im Film "8 New Dates" mit. Zwei Jahre später war sie in der Show "Laugh The Comedian" zu sehen. Schnappschüsse der Familie gibt es heutzutage nur sorgsam kuratiert auf dem Account von Mutter Olena.

