Bundeswehr: Wer in Deutschland Reservist ist und wer einberufen werden kann

Deutschland rüstet auf- Manchmal helfen nur Waffen

Angesichts des Ukraine-Krieges vollzieht die Bundesregierung eine Kehrtwende in der Rüstungs- und Verteidigungspolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte im Bundestag massive Investitionen in Bundeswehr und Nato an. AFPTV hat sich dazu auf der großen Friedensdemo in Berlin umgehört.