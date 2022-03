Lagarde: Ukraine-Krieg hat enorme Folgen für die Wirtschaft und Inflation

Do, 10.03.2022, 19.20 Uhr

Die russische Invasion in die Ukraine wird nach Einschätzung von EZB-Chefin Christine Lagarde erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation haben. Bei einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main trug Lagarde einen Anstecker in den Farben der ukrainischen Flagge.