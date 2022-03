Baerbock: Deutschland wird keine Erosion der Sicherheitslage in Bosnien zulassen

Do, 10.03.2022, 18.43 Uhr

Deutschland will angesichts von Abspaltungsbestrebungen der bosnischen Serben einer Gefährdung des Friedens in Bosnien-Herzegowina entgegenwirken. Bei einem Besuch in der Hauptstadt Sarajevo kündigte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine stärkere Präsenz Deutschlands in den Balkanländern an.