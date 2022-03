Nato will dauerhaft mehr Truppen in Osteuropa stationieren

Mi, 16.03.2022, 18.16 Uhr

Zur Abschreckung Russlands will die Nato dauerhaft mehr Truppen in den östlichen Mitgliedsländern stationieren. Der polnische Vorstoß für eine "Friedensmission" der Nato in der Ukraine scheiterte hingegen.