Ukraine-Krieg Liveblog: Pentagon warnt vor Manöver ++ Weniger Angriffe auf Kiew?

Am Dienstag gab es wieder Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine – mit kleinen Fortschritten

Moskau will die Region Kiew angeblich weniger angreifen, die "Militäroperation" soll laut Kreml aber weitergehen

Das Pentagon warnt, dass das nur ein Täuschungsmanöver sein könnte

Kiew: Drei Fluchtkorridore für Mariupol und Donezk ausgehandelt

Selenskyj: Russische Truppen aus der Stadt Irpin vertrieben

Nur für Rubel: Russland droht mit Stopp von Gaslieferungen

Berlin/Kiew/Moskau. Die Lage im Ukraine-Krieg ist laut Präsident Wolodymyr Selenskyj weiterhin angespannt. Die Kämpfe mit Russland um viele ukrainische Städte gingen auch am Dienstag weiter. Mehr als einen Monat nach der russischen Invasion verhandelten Moskau und Kiew am Dienstag in Istanbul. Auch diese vierte Verhandlungsrunde brachte aber nur kleine Fortschritte. Moskau ließ verlauten, die Angriffe in der Region Kiew angeblich zurückfahren zu wollen.

Wie ernst der Kreml diese Ankündigung meint, ist allerdings unklar. Das US-amerikanische Verteidigungsministerium warnte am Abend davor, dass es sich dabei um ein taktisches Manöver handeln könnte, um eine Offensive in einem anderen Teil der Ukraine, etwa der umkämpften östlichen Donbass-Region, zu starten. Ähnliche Bedenken drückte auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, aus.

News zur Ukraine-Krise von Dienstag, 29. März: USA verlegen weitere Kampfflugzeuge und Soldaten nach Osteuropa

22.28 Uhr: Die US-Streitkräfte verlegen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine weitere Kampfflugzeuge, Transportmaschinen und Soldaten nach Osteuropa. Eine Einheit von rund 200 Marineinfanteristen aus den USA sei nach einem Manöver in Norwegen nach Litauen verlegt worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Dienstag. Zudem würden aus den USA zehn Kampfflugzeuge vom Typ "F/A-18 Hornet" und "ein paar" Transportmaschinen vom Typ "C-130 Hercules" mit rund 200 dazugehörigen Soldaten nach Osteuropa gebracht. Ihr genaues Ziel sei noch unklar, aber sie würden in Kürze verlegt, sagte Kirby.

Es gehe dem US-Militär nicht darum, insgesamt eine bestimmte Zahl Soldaten an der Ostflanke der Nato zu erreichen, sondern darum, dort die "richtigen Fähigkeiten" zur Verfügung zu haben. Darüber sei man stets im Austausch mit den Partnern. "Wir versuchen flexibel zu bleiben", sagte Kirby. Er verwies dabei auch auf die Ankündigung vom Montag, sechs Flugzeuge zur elektronischen Kampfführung nach Deutschland zu verlegen. Die Boeing-Kampfflugzeuge der US-Marine vom Typ "EA-18 Growler" werden mit rund 240 Soldaten auf dem US-Stützpunkt Spangdahlem in Rheinland-Pfalz stationiert.

Wissing fordert "nachvollziehbare Verteilungsmechanismen" für Flüchtlinge

22.17 Uhr: Verkehrsminister Volker Wissing dringt auf eine bessere Verteilung der Flüchtlinge aus der Ukraine in der EU. Notwendig seien "transparente, für jeden nachvollziehbare Verteilungsmechanismen - auch in Europa", sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion. "Nur so können wir den flüchtenden Menschen die adäquate Hilfe zukommen lassen."

Er appelliere an die Staaten im Westen Europas, sich den rationalen Argumenten zur Unterbringung der Flüchtlinge nicht zu verschließen. Die deutschen Verkehrsunternehmen könnten auch in Zukunft die Beförderung der Flüchtlinge sicherstellen, so Wissing. "Wir müssen nur wissen, wo die Menschen aufgenommen werden können."

Ukrainische Flüchtlinge in einem Hilfszentrum in Berlin Tegel. Foto: Hannibal Hanschke/Getty Images

Auch Ukrainischer Botschafter Melnyk warnt vor "Täuschungsmanöver"

22.00 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, hat die Ankündigung Russlands, seine Militäroperationen rund um die Städte Kiew und Tschernihiw stark zu reduzieren, als "Täuschungsmanöver" zurückgewiesen. "Wir glauben, diese 'versöhnliche' Rhetorik aus Moskau ist nichts anderes als Bluff und Nebelkerzen, um einerseits von der militärischen Blamage des Kreml in der Ukraine abzulenken", sagte Melnyk unserer Redaktion. "Andererseits geht es heute Putin auch darum, den Westen - auch Deutschland - in die Irre zu führen. Angeblich sei man bereit für den Frieden, und die Ukrainer schaffen das schon selbst - ohne neue Waffenlieferungen. Das ist eine gefährliche Falle. Diese Zeit wird Russland nutzen, um seine Kräfte umzugruppieren, neue wehrpflichtige Soldaten zu schicken und logistischen Nachschub zu sichern."

Russlands Präsident Wladimir Putin habe sein Hauptziel, "die ukrainische Staatlichkeit zu eliminieren und Kiew einzunehmen oder zu zerstören", nicht aufgegeben, erklärte der ukrainische Botschafter. Melnyk sprach sich für eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland aus. "Vor allem das Moratorium auf Energie-Importe aus Russland soll unverzüglich eingeführt werden. Der Geldstrom – rund eine Milliarde Euro pro Tag - in die Putinsche Kriegskasse muss trockengelegt werden, um das Blutvergießen zu stoppen."

Pentagon warnt vor neuer russischer Militäroffensive in der Ukraine

21.55 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium sieht die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen im Norden der Ukraine deutlich zu drosseln, als taktisches Manöver und warnt vor einer neuen Militäroffensive in anderen Landesteilen. Man dürfe sich trotz der russischen Erklärung "nichts vormachen", sagte der Sprecher des Pentagons, John Kirby, am Dienstag. Es sei bislang nur zu beobachten, dass sich "eine sehr kleine Zahl" russischer Truppen nördlich von Kiew von der Hauptstadt wegbewege. "Wir sind nicht bereit, die russische Begründung zu glauben, dass es ein Abzug ist", sagte er.

Es sei möglich, dass die Soldaten dort nur abgezogen würden, um in einem anderen Teil der Ukraine, etwa der umkämpften östlichen Donbass-Region, eingesetzt zu werden. "Wir glauben, dass es sich um eine Repositionierung handelt, nicht um einen Abzug, und dass wir alle vorbereitet sein sollten, eine größere Offensive gegen andere Teile der Ukraine zu erwarten", sagte Kirby.

Ein Mann läuft durch eine durch russische Angriffe zerstörte Straße in der ukrainischen Stadt Trostianets. Foto: FADEL SENNA / AFP

Scholz kritisiert russischen Imperialismus: "sehr bedrohlich"

20.45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland vorgeworfen, die Ukraine anzugreifen "für eine sehr imperialistische Vision". Es müsse klar gesagt werden, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erfolge, um Territorium zu erobern. "Das können und das werden wir nicht akzeptieren", unterstrich der Kanzler am Dienstagabend bei einer Veranstaltung der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion im Düsseldorfer Landtag.

"Das ist in der Tat eine ernste und eine sehr, sehr, sehr bedrohliche Situation", mahnte Scholz. Es sei richtig gewesen, dass die freie Welt sehr schnell und geschlossen wirksame Sanktionen gegen Russland verhängt habe. Putins Kalküle seien allesamt nicht aufgegangen. Der Präsident habe völlig übersehen, dass sich die Ukrainer entschieden hätten, eine eigene Nation zu sein und dass er und seine Armee keineswegs mit offenen Armen empfangen würden. "Auch die russischsprachigen Ukrainerinnen und Ukrainer setzen sich gegen diese Invasion zur Wehr", stellte Scholz fest.

Ukraine-Flüchtlinge: Tschechisches Parlament stimmt Notstand zu

20.26 Uhr: Das tschechische Parlament hat der Verlängerung des wegen des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine verhängten Notstands bis Ende Mai zugestimmt. Dafür votierten am Dienstagabend 82 Abgeordnete; 62 waren dagegen. Das liberalkonservative Kabinett unter Ministerpräsident Petr Fiala hatte den Notstand Anfang März ausgerufen. Er gibt der Regierung mehr Entscheidungsbefugnisse und soll eine bessere Koordinierung der Hilfe ermöglichen.

Tschechien gehöre zu den am stärksten betroffenen Aufnahmeländern, sagte Innenminister Vit Rakusan: "Wir wissen alle, dass wir bald an die Grenzen unserer Kapazitäten kommen - und ich sage offen, dass wir dann Hilfe von anderen Staaten brauchen werden." Seit dem Beginn der russischen Invasion vor einem Monat sind rund 300 000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Tschechien angekommen. Etwa die Hälfte davon sind Kinder.

Ukrainische Flüchtlinge in Prag. Foto: epd-bild / Kilian Kirchgessner

Bukarest versorgt Bevölkerung vorsorglich mit Jod-Tabletten

20.15 Uhr: Rumänien, ein Nachbarland der Ukraine, wird die Bevölkerung ab der kommenden Woche kostenlos mit Jod-Tabletten versorgen, um sie für einen atomaren Zwischenfall zu wappnen. Die Gefahr sei nicht „vollständig auszuschließen“, und bei einem Atomunfall bleibe keine Zeit, die Pillen zu verteilen, sagte Gesundheitsminister Alexandru Rafila am Dienstag. Er kündigte eine Informationskampagne für die Menschen an, denn sie Tabletten sollten nicht präventiv eingenommen werden.

Europäer und USA wollen hohen Sanktionsdruck auf Russland beibehalten

19.29 Uhr: Wegen des fortdauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wollen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und die USA den hohen Sanktionsdruck gegen Russland beibehalten. Darauf habe sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstagnachmittag in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Boris Johnson und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi verständigt, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

Die fünf Politiker drängten Kreml-Chef Wladimir Putin erneut dazu, einer Waffenruhe zuzustimmen, alle Kampfhandlungen einzustellen, die russischen Soldaten aus der Ukraine abzuziehen und eine diplomatische Lösung zu ermöglichen.

Ukrainische Soldaten stehen in den Trümmern der zerstörten Stadt Trostianets. Foto: FADEL SENNA / AFP

Militärflughafen in Westukraine von russischer Armee beschossen

18.49 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben in der Westukraine den Militärflughafen von Starokostjantyniw beschossen und die dortigen Treibstoffvorräte vollständig zerstört. "Wir werden seit dem ersten Tag des Krieges mit Raketen beschossen, aber heute (...) war der Angriff sehr ernst und hat erheblichen Schaden verursacht", erklärte der Bürgermeister der Stadt, Mykola Melnytschuk, am Dienstag auf Facebook. Demnach wurden die gesamten Treibstoffvorräte der Stadt zerstört.

Lauterbach: Koordinierte Verletztentransporte aus Ukraine laufen an

18.31 Uhr: In Europa sind nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zentral koordinierte Transporte von Schwerstverletzten aus der Ukraine in passende Krankenhäuser angelaufen. Vergangene Woche sei das System mit einem ersten Patienten getestet worden, und inzwischen habe es weitere Transporte gegeben, sagte Lauterbach am Dienstag in Brüssel, wo er sich mit seinen EU-Amtskollegen traf.

Im Regelfall würden die Schwerstverletzten von der Ost- in die Westukraine und weiter in ein Krankenhaus in Polen oder einem anderen Anrainerland gebracht. Anschließend erfolge ein "Hilferuf", der über das europäische Lagezentrum überall gehört werde. Es folge die Auswahl des Aufnahmelandes und der Transport dorthin. Zahlen wollte Lauterbach nicht nennen und auch nicht, ob es sich bei den Verletzten um Soldaten oder Zivilisten handele.

Verletzte in der Ukraine. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sind in Europa zentral koordinierte Transporte von Schwerstverletzten in passende Krankenhäuser angelaufen. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Moskau: Verdächtige für Misshandlung von Kriegsgefangenen gefasst

17.54 Uhr: Russland hat ukrainischen Soldaten schwere Misshandlungen russischer Kriegsgefangener vorgeworfen und nach Angaben eines Abgeordneten zwei Verdächtige festgenommen. Am Sonntag war ein Video in sozialen Medien aufgetaucht, in dem Männer in ukrainischen Uniformen vermeintlich russischen Kriegsgefangenen in die Beine schießen. Der Vize-Vorsitzende des Duma-Ausschusses zur Entwicklung der Zivilgesellschaft, Wladimir Schamanow, sagte am Dienstag, russische Spezialeinheiten hätten nun zwei verdächtige Militärs festgenommen, die aus dem Fanumfeld des Fußballclubs Metallist Charkiw kämen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte, alle Schuldigen würden zur Verantwortung gezogen.

Aus der Ukraine kamen unterschiedliche Reaktionen. So sprach der Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Witalij Saluschnyj, auf Facebook von einer russischen Fälschung. "Ich betone, dass die Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte und anderer legitimer militärischer Formationen die Normen des humanitären Völkerrechts strikt einhalten", schrieb er. Der ukrainische Geheimdienst SBU schloss sich dem an. Mit Kriegsgefangenen werde nach der Genfer Konvention verfahren, teilte der Dienst mit.

Parallel dazu hatte der Präsidentenberater Olexeij Arestowytsch jedoch "ernsthafte Ermittlungen" angekündigt und "Exzesse" ukrainischer Soldaten nicht ausgeschlossen.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Blinken stellt "Ernsthaftigkeit" von russischen Verhandlungsbemühungen in Frage

17.35 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat nach der Annäherung bei den russisch-ukrainischen Gesprächen die "Ernsthaftigkeit" von Moskaus Verhandlungsbemühungen im Ukraine-Krieg in Frage gestellt. "Ich habe nichts gesehen, das nahelegt, dass das auf effektive Art vorwärts geht, weil wir keine Zeichen wirklicher Ernsthaftigkeit gesehen haben", sagte Blinken am Dienstag bei einem Besuch in Marokko.

"Es gibt das, was Russland sagt, und das, was Russland tut", fügte Blinken hinzu. "Wir konzentrieren uns auf letzteres." Russlands Gewalt gegen die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung dauere an. Auch Großbritannien reagierte skeptisch auf die angeblichen Fortschritte in Istanbul. "Wir werden Putin und sein Regime an seinen Taten messen und nicht an seinen Worten", sagte ein Sprecher des britischen Regierungschefs Boris Johnson am Dienstag in London. Nötig sei ein vollständiger Rückzug der russischen Truppen von ukrainischem Gebiet.

Russland will Angriffe bei Kiew und Tschernihiw "radikal" verringern Russland will Angriffe bei Kiew und Tschernihiw "radikal" verringern

Tschechien weist russischen Diplomaten aus

17.12 Uhr: Tschechien verweist einen russischen Diplomaten des Landes. Dieser habe 72 Stunden Zeit, um auszureisen, teilte das Außenministerium in Prag am Dienstag auf Twitter mit. "Gemeinsam mit unseren Verbündeten verringern wir die russische Geheimdienstpräsenz in der EU", hieß es zur Begründung.

Die Beziehungen zwischen Prag und Moskau waren bereits vor dem Ukraine-Krieg zerrüttet. Im April 2021 hatte die tschechische Regierung Russland für einen Anschlag auf ein Munitionsdepot im Jahr 2014 verantwortlich gemacht, bei dem zwei Menschen starben. Der Kreml bestritt dies vehement. Beide Staaten wiesen in der Folge gegenseitig Diplomaten aus.

Inmitten der aktuellen geopolitischen Spannungen landete am Nachmittag ein US-Langstreckenbomber vom Typ B52 im Rahmen einer Übung auf dem Flughafen in Ostrava im Osten Tschechiens. Ziel sei es, einen Crew-Wechsel bei laufenden Motoren einzutrainieren, teilte das Verteidigungsministerium in Prag mit. Am frühen Abend werde eine zweite Maschine erwartet. Tschechien ist seit 1999 Nato-Mitglied.

Polen will Einfuhr von Kohle aus Russland stoppen

17.10 Uhr: Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will Polen seinen Import von Kohle aus Russland stoppen. Das Kabinett habe entsprechende Rechtsvorschriften beschlossen, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag in Warschau. "Wir sind uns bewusst, dass dies rechtliche Fragen aufwerfen kann. Leider sind die Zweifel berechtigt, aber wir können nicht länger darauf warten, dass die EU in dieser Angelegenheit reagiert".

Polens nationalkonservative PiS-Regierung fordert schon seit Kriegsausbruch ein europäisches Embargo gegen Öl, Gas und Kohle aus Russland. Kürzlich sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei einem Besuch von EU-Ratspräsident Charles Michel, sein Land würde vor allem die Einfuhr russischer Kohle auch sofort einseitig stoppen. Dafür bräuchte er nur die Zusicherung der EU-Kommission, Polen dafür nicht zu bestrafen, weil Sanktionspolitik EU-Sache sei.

Gegenwärtig gewinnt Polen fast 80 Prozent seiner Energie aus Steinkohle und Braunkohle. Der Regierungssprecher kündigte an, im Laufe dieser Woche werde Polen auch seinen Plan zum Ausstieg aus russischen Erdöl-Lieferungen vorstellen.

Medinski: Ukraine will Möglichkeit eines EU-Beitritts aushandeln

17.05 Uhr: Nach Angaben von Russlands Unterhändler Wladimir Medinski will die Ukraine bei den laufenden Friedensverhandlungen die Möglichkeit eines EU-Beitritts im Gegenzug für Zugeständnisse an Moskau aushandeln. Der ukrainische Vorschlag sehe vor: "Die Russische Föderation hat keine Einwände gegen Bestrebungen der Ukraine, der Europäischen Union beizutreten", sagte Medinski am Dienstag nach neuen Verhandlungen mit der ukrainischen Seite in der Türkei.

Kiew wiederum habe den von Moskau geforderten Verzicht auf einen Nato-Beitritt unter Gewährleistung von Sicherheitsgarantien in Aussicht gestellt, sagte Medinski. Diese Garantien würden sich demnach allerdings nicht auf die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim beziehen und auch nicht auf die ostukrainischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk, die Russland als unabhängige Staaten anerkannt haben will.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Ritter Sport macht weiter Geschäfte in Russland

16.48 Uhr: Der Schokoladenhersteller Ritter Sport liefert trotz des Ukraine-Krieges weiterhin Schokolade nach Russland. Das Unternehmen habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, teilte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage in Waldenbuch mit. Ein Stopp der Lieferungen hätte zur Folge, dass die Produktion drastisch heruntergefahren müsste, "und damit auch ernsthafte Auswirkungen auf uns als unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen". Letztlich wären auch die Kakaobauern davon betroffen.

Russland ist ein wichtiger Markt für den schwäbischen Schokoladenhersteller. Rund sieben Prozent macht das Geschäft nach Firmenangaben in Russland aus. Weiter wie bisher könne es jedoch nicht gehen, sagte der Sprecher. So habe Ritter Sport bereits Anfang März die Entscheidung getroffen und umgesetzt, "nicht weiter in den russischen Markt zu investieren sowie Werbung dort zu stoppen". Zunächst hatten die "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet.

Ritter Sport will weiter Schokolade nach Russland liefern. Foto: dpa

EU-Kommission koordiniert EU-weit Sachspenden für Ukrainer

16.47 Uhr: Private Sachspenden für vom Krieg geschädigte Ukrainer werden künftig EU-weit koordiniert. Die EU-Kommission kündigte am Dienstag an, dass Einrichtungen ihre Angebote per Mail an ECHO-private-donations@ec.europa.eu schicken können. Man bewerte die Angebote dann gemeinsam mit den Staaten, die um Hilfe bitten, um den Bedarf zu ermitteln. Die Kommission stehe in direktem Kontakt mit den ukrainischen und benachbarten Katastrophenschutzbehörden und erhalte laufend Informationen über benötigte Gegenstände.

Gespendetes Spielzeug in einem Aufenthaltsraum für Kinder im ehemaligen Flughafen Tegel. Foto: dpa

Niederlande weisen 17 russische Diplomaten wegen Spionage aus

16.19 Uhr: Die Niederlande haben 17 russische Diplomaten wegen des Vorwurfs der Spionage ausgewiesen. Das teilte das Außenministerium am Dienstag in Den Haag mit. Nach Informationen der Sicherheitsdienste handelte es sich bei den Diplomaten um Spione, sagte Außenminister Wopke Hoekstra im Radio. Sie hätten unter dem "diplomatischen Deckmantel" Informationen gesammelt. Der russische Botschafter wurde nach Angaben des Ministers ins Außenministerium zitiert und informiert.

Die Ausweisung erfolge mit Blick auf die "niederländische Sicherheit", sagte Hoekstra. Eine Rolle habe auch die veränderte internationale Lage durch den Ukraine-Krieg gespielt. Einzelheiten etwa zu den Vorwürfen wollte der Minister nicht nennen. Die Russen müssten das Land innerhalb der nächsten zwei Wochen verlassen.

Italien setzt Schutzrichtlinie für Geflüchtete aus der Ukraine um

15.57 Uhr: Italien gewährt Flüchtlingen aus der Ukraine ein Jahr lang Schutz und unter anderem auch Zugang zum Arbeitsmarkt. Ministerpräsident Mario Draghi unterschrieb dazu am Dienstag ein Dekret, wie sein Amtssitz Palazzo Chigi mitteilte. Damit setzt Italien eine EU-Richtlinie vom 4. März dieses Jahres um. Die Regelungen gelten demnach für den Zeitraum ab dem 24. Februar - dem Beginn des russischen Angriffs - für Geflüchtete aus der Ukraine.

Die Menschen erhalten für maximal ein Jahr befristet eine Aufenthaltsgenehmigung in dem Mittelmeerland mit knapp 60 Millionen Einwohnern. Sie haben Zugang zum Gesundheitsdienst und Arbeitsmarkt sowie zu Schulen und Universitäten. Außerdem sollen sie ihre noch in der Ukraine lebenden Familienmitglieder nachholen können. Das Innenministerium registrierte nach Angaben vom Dienstag bislang etwas mehr als 75.100 ukrainische Flüchtlinge, die in Italien ankamen.

Moskau: "Militär-Operation" in Ukraine geht weiter

15.51 Uhr: Ungeachtet der Ankündigung, Angriffe auf Kiew und Tschernihiw zu reduzieren, will Russland seine "militärische Spezial-Operation" fortsetzen. "Sie verläuft streng nach Plan", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Die Aufgaben und Ziele würden weiter erfüllt.

Bei den Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern gehe es weiterhin um die "Entmilitarisierung der Ukraine, die Entnazifizierung", sagte Sacharowa. Neben einer möglichen Neutralität der Ukraine und damit verbundenen Sicherheitsgarantien würde zudem eine "Anerkennung heutiger territorialer Realitäten" diskutiert.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Ein ukrainischer Soldat steht inmitten von Trümmern in einem Büro im Gebäude der Regionalverwaltung von Charkiw. Foto: dpa

Türkei lobt "bedeutendste Fortschritte" bei Friedensverhandlungen

15.40 Uhr: Die türkische Regierung wertet die Ergebnisse der Friedensverhandlungen in Istanbul als deutliche Schritte zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine. Bei den Gesprächen der russischen und ukrainischen Delegation seien "die bedeutendsten Fortschritte" seit Beginn der Gespräche erzielt worden, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag. Er fügte hinzu, der Kriege müsse "jetzt enden".

Russland hat in Folge der Gespräche angekündigt, seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren zu wollen. Moskau hatte seinen Angriffskrieg auf die Ukraine vor gut einem Monat begonnen. Es war die erste Ankündigung zu einem Rückzug dieser Art von russischer Seite.

Rotes Kreuz sieht sich in Ukraine-Krieg mit massiven Falschinformationen konfrontiert

15.20 Uhr: Das Rote Kreuz sieht sich bei seiner Arbeit in der Ukraine mit der massiven Verbreitung von Falschinformationen konfrontiert. "Wir erleben absichtliche und gezielte Angriffe mit Falschinformationen, um das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zu diskreditieren", sagte IKRK-Sprecher Ewan Watson. Die Attacken würden sich auch gegen die neutrale Kommunikation der Organisation mit beiden Konfliktparteien richten.

Seit dem Beginn des Krieges habe es "einen enormen Strom von Des- und Falschinformationen gegeben, die wir als absichtlich, gezielt und orchestriert über die sozialen Netzwerke wahrnehmen und die manchmal in den Mainstream-Medien auftauchen", erklärte Watson weiter. Das IKRK sorge sich daher um seine Teams vor Ort.

Ukraine fordert nach Verhandlungen Sicherheitsgarantien

15.16 Uhr: Nach einer neuen Runde von Friedensverhandlungen mit Russland beharrt die ukrainische Delegation im Austausch für einen möglichen neutralen Status auf harten Sicherheitsgarantien. Diese sollten von den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats wie den USA, Frankreich, Großbritannien, China oder Russland kommen, sagte Delegationsmitglied David Arachamija am Dienstag vor Journalisten in Istanbul. Dazu könnten auch die Türkei, Deutschland, Kanada, Italien, Polen, Israel und andere Länder gehören.

Die Garantien sollten ähnlich wie der Artikel fünf des Nato-Vertrages formuliert sein. Demnach sind die Mitglieder des Militärbündnis zum sofortigen militärischen Beistand im Falle eines Angriffs auf einen Partner verpflichtet. Gebietsabtretungen seien für Kiew weiter indiskutabel. "Wir erkennen nur die Grenzen der Ukraine an, die von der Welt mit Stand 1991 anerkannt sind", betonte der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei. Dabei könne es keine Kompromisse geben.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Biden führt neues Telefonat mit europäischen Staats- und Regierungschefs

15.06 Uhr: US-Präsident Joe Biden führt am Dienstag ein neues Telefonat mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Daran sollten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der britische Premierminister Boris Johnson und der italienische Regierungschef Mario Draghi teilnehmen, teilte das Weiße Haus mit.

Bei dem Gespräch um 9.15 Uhr Ortszeit (15.15 Uhr MESZ) werde es "um die jüngsten Entwicklungen bei Russlands Invasion der Ukraine" gehen, hieß es weiter. Zuvor waren bei den russische-ukrainischen Verhandlungen in Istanbul nach Angaben beider Seiten Fortschritte erzielt worden.

US-Präsident Joe Biden während einer Videoschalte mit dem französischen Präsidenten Macron, dem deutschen Bundeskanzler Scholz und dem britischen Premierminister Johnson Anfang März. Foto: dpa

Russischer Delegationschef nennt Gespräche mit Ukraine "konstruktiv"

14.47 Uhr: Der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski hat die jüngste Runde der Verhandlungen zur Beendigung des Krieges mit ukrainischen Vertretern als konstruktiv gelobt. "Gerade sind die Gespräche mit der ukrainischen Seite zuende gegangen. Die Gespräche sind konstruktiv verlaufen", sagte Medinski am Dienstag in Istanbul zu Journalisten. Der Beauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärte zudem, dass Russland bereit sei, "zwei Schritte zur Deeskalation des Konflikts" zu unternehmen. Einer davon betreffe die militärische und einer die politische Ebene.

Die ukrainische Seite habe eine "verständlich formulierte Position für die Aufnahme in einen Vertrag" überreicht. "Diese Vorschläge werden in naher Zukunft geprüft, dem Präsidenten vorgelegt und von uns entsprechend beantwortet", sagte Medinski. Zuvor hatte Russlands Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin eine deutliche Verringerung "militärischer Aktivitäten" bei Kiew und Tschernihiw angekündigt.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Russland will Militäraktivitäten bei Kiew und Tschernihiw "radikal" verringern

14.18 Uhr: Russland will seine militärischen Aktivitäten in der Region Kiew nach eigenen Angaben "radikal" verringern. Wie Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin nach russisch-ukrainischen Verhandlungen am Dienstag in Istanbul mitteilte, sollen zudem auch die Militäraktionen im Raum Tschernihiw reduziert werden. Die strategisch wichtige Stadt Tschernihiw liegt rund 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew an der Grenze zu Belarus und war in den vergangenen Wochen von der russischen Armee heftig beschossen worden.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Alexander Fomin, stellvertretender Verteidigungsminister von Russland, nimmt an einem Briefing im Verteidigungsministerium teil. Foto: dpa

Verhandlungsrunde zwischen Russland und Ukraine in Istanbul beendet

13.58 Uhr: Die Delegationen der Ukraine und Russlands haben ihre Verhandlungsrunde in Istanbul beendet. Das meldete der türkische Staatssender TRT etwa vier Stunden nach Beginn der Friedensgespräche am Dienstag.

Die Unterhändler hatten sich seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut vier Wochen zuvor dreimal im Grenzgebiet von Belarus getroffen. Danach gab es regelmäßige Videoschalten.

Die Verhandlungen über ein Ende des Angriffskriegs gestalten sich schwierig, die Positionen liegen weit auseinander: Die ukrainische Regierung will einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert unter anderem einen Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt sowie eine Anerkennung der abtrünnigen ostukrainischen Separatistengebiete als eigene Staaten und der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands.

Türkische Sicherheitskräfte vor dem Dolmabahçe-Palast in Istanbul. Russische und ukrainische Delegationen kamen dort für Verhandlungen zusammen. Foto: dpa

Laut Selenskyj mindestens sieben Tote und 22 Verletzte bei Angriff auf Mykolajiw

13.55 Uhr: Bei einem russischen Angriff auf die Regionalverwaltung in der südukrainischen Stadt Mykolajiw sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens sieben Menschen getötet und 22 weitere Menschen verletzt worden. Die Trümmer würden derzeit noch durchkämmt auf der Suche nach weiteren Opfern, sagte Selenskyj am Dienstag in einer Videobotschaft vor dem dänischen Parlament. Mykolajiw steht seit Wochen unter russischem Beschuss, zuletzt hatten die Angriffe auf die Stadt jedoch nachgelassen.

Zuvor Gouverneur Vitali Kim erklärt, bei dem russischen Angriff seien die meisten Menschen "wie durch ein Wunder" entkommen. Ihm zufolge wurde die Hälfte des Gebäudes zerstört. Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine zwischen Odessa und Cherson.

Bei der Belagerung der südlichen Hafenstadt Mariupol warf Selenskyj Russland ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" vor. "Was die russischen Truppen in Mariupol tun, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das vor den Augen der ganzen Welt in Echtzeit geschieht", sagte er vor dem dänischen Parlament.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyi spricht von "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" in Mariupol. Foto: dpa

Tschechien schickt Kampfjets zur Luftraumüberwachung ins Baltikum

13.58 Uhr: Fünf Gripen-Kampfjets der tschechischen Armee sind am Dienstag nach Litauen geflogen, um sich an der Nato-Luftraumüberwachung über dem Baltikum zu beteiligen. Die Maschinen vom Typ Saab JAS-39 starteten vom Luftwaffenstützpunkt in Caslav bei Prag. Sie werden künftig auf dem Flughafen Siauliai stationiert sein. "Die Verteidigung der Nato-Ostflanke war schon immer in unserem Interesse - selbst vor der russischen Invasion in die Ukraine", sagte die tschechiche Verteidigungsministerin Jana Cernochova.

Die Gripen-Jets lösen in Siauliai ein dänisches Kontingent ab und werden bis Ende Juli bleiben. Die Staffelübergabe findet am Freitag statt. Die an Russland grenzenden Nato-Staaten Estland, Lettland und Litauen verfügen über keine eigenen Kampfjets. Deshalb wird ihr Luftraum seit 2004 im Rahmen des "Baltic Air Policing" nach einem Rotationsprinzip von den Verbündeten geschützt.

Raketenabwehr "Arrow 3" – Israel hofft auf Kooperation mit Bundeswehr

13.31 Uhr: Die israelische Armee setzt im Fall eines Kaufs des Raketenabwehrsystems "Arrow 3" durch Deutschland auf eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. "Wenn Deutschland entscheidet, damit voranzugehen, wird die Kooperation fruchtbar sein", sagte ein israelischer Militärvertreter am Dienstag. Verteidigungspolitiker des Bundestags sind noch bis Donnerstag in Israel, um sich dort über Systeme der Luftabwehr zu informieren.

Die Forderung nach einem Raketenschutzschild für Deutschland war angesichts der veränderten Bedrohungslage in Europa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine laut geworden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will" gesagt, die Bundesregierung erwäge die Errichtung eines Raketenschutzschilds für ganz Deutschland nach israelischem Vorbild.

Offizielle Vertreter Russlands in Buchenwald nicht erwünscht

13.29 Uhr: Am 10. und 11. April soll in den beiden ehemaligen Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora der Opfer der NS-Schreckensherrschaft und der Befreiung der Überlebenden gedacht werden. Dieses Gedenken werde vom aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine überschattet: "Nicht jeder, der nach Thüringen reisen wollte, wird an den Gedenkfeiern teilnehmen", sagte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, am Dienstag in Weimar.

Die Stiftung erreichten derzeit zahlreiche Hilferufe von Überlebenden der nationalsozialistischen Lager aus der Ukraine. Es gebe Hunderte ehemalige Opfer, denen es in den umkämpften Regionen an Nahrungsmitteln und lebenserhaltenden Medikamenten fehle, sagte Wagner. Häufig seien diese Menschen bettlägerig, sodass eine Flucht aus den Kriegsgebieten fast nicht leistbar sei.

Kreml: Abramowitsch-Vergiftungsgerüchte Teil von "Informationskrieg"

13.28 Uhr: Der Kreml hat Berichte über eine angebliche Vergiftung des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch als Teil eines "Informationskrieges" bezeichnet. "Das ist Teil einer Informationskampagne, Teil einer Informationssabotage, das ist Teil eines Informationskrieges", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. "Diese Berichte sind definitiv nicht wahr."

Peskow bestätigte zugleich Abramowitschs Anwesenheit bei der neuen Runde der russisch-ukrainischen Friedensverhandlungen in Istanbul. Abramowitsch sei allerdings kein offizielles Mitglied der russischen Delegation, sondern solle "bestimmte Kontakte" zwischen beiden Seiten gewährleisten.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Rotes Kreuz: 18 Millionen Menschen in der Ukraine brauchen Hilfe

12.52 Uhr: In der Ukraine werden laut einer Schätzung des Roten Kreuzes 18 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen. Das sei ein Drittel der Bevölkerung, sagte Francesco Rocca, der Präsident der Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC), am Dienstag. "Niemand in der Ukraine bleibt von dem Konflikt verschont", sagte er bei einer Pressekonferenz in Genf.

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben die Vereinten Nationen und ihre Partnerorganisationen erst 900 000 besonders hilfsbedürftige Menschen versorgen können, wie das UN-Nothilfebüro OCHA bekanntgab. Lesen Sie auch: Hart aber fair: "Chillen" Bund und Länder bei Geflüchteten?

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen zeigte sich am Freitag tief besorgt über die Versorgung mit Nahrungsmitteln in der Ukraine. Die FAO führte vor kurzem Umfragen in 19 der 24 Verwaltungsbezirke durch. Es werde erwartet, dass es in mehr als 40 Prozent der untersuchten Gebiete in den kommenden drei Monaten zu Nahrungsmittelknappheit kommen werde, sagte FAO-Experte Rein Paulsen in Rom. "Es ist nicht sicher, ob die bestehende Ernte in der Ukraine eingebracht werden kann, ob die nächste Ernte angepflanzt werden kann und ob die Viehwirtschaft während des Konflikts aufrechterhalten werden kann", sagte er.

Ein Anwohner geht mit seinem Fahrrad in Trostjanez rund 400 km östlich von Kiew vor beschädigten Gebäuden und einem zerstörten Panzer entlang. Foto: dpa

Macron berät erneut mit Putin - Hilfsmission für Mariupol geplant

12.45 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kremlchef Wladimir Putin wollen am Dienstagnachmittag erneut über Auswege im Ukraine-Krieg beraten. Ein Telefonat der beiden Präsidenten sei für 16.30 Uhr angesetzt, hieß es aus dem Élyséepalast in Paris. Der Kreml bestätigte das geplante Telefonat.

Macron hatte im Vorfeld angekündigt, dass es ihm um eine Abstimmung mit Russland über eine Evakuierungsmission für die belagerte ukrainische Hafenstadt Mariupol gehe. Frankreich strebt die Hilfsaktion gemeinsam mit der Türkei und Griechenland an. Als Voraussetzung nannte Frankreich, dass Russland die Belagerung der Stadt aufhebt.

Über die Evakuierungsmission hatte Macron sich bereits am Donnerstag vergangener Woche direkt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beraten.

Polen, Przemysl: Tierarzt Redeslew Fediczynsk streichelt eine kleine verletzte weiße Ziege im Zentrum der ADA-Stiftung. Unter den mehr als 2,3 Millionen ukrainischen Geflüchteten (Stand: 29.03.2022), die vor der russischen Invasion nach Polen geflohen sind, sind auch Tierfreunde, die ihre Tiere nicht zurücklassen konnten. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Drei Tote bei Raketenangriff auf Verwaltungsgebäude in Mykolajiw

12.41 Uhr: In der südukrainischen Großstadt Mykolajiw ist das Gebäude der Gebietsverwaltung von der russischen Armee mutmaßlich mit einer Rakete angegriffen worden. Dabei wurden nach Angaben des Zivilschutzes am Dienstag drei Menschen getötet und mindestens 22 weitere verletzt. "Sie haben mein Arbeitszimmer getroffen, die Bastarde", sagte Gouverneur Witalij Kim am Dienstag bei Telegram. Er zeigte ein Foto mit einem riesigen Loch und Trümmern im Verwaltungsgebäude sowie den Mitschnitt einer Überwachungskamera mit der mutmaßlichen Rakete. 50 bis 100 Mitarbeiter hätten sich retten können, sagte er.

Weitere Raketenangriffe wurden auf Objekte bei Nikopol und Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk gemeldet. Zuletzt meldete die ukrainische Armee erfolgreiche Gegenangriffe. Es lagen keine unabhängigen Angaben vor. Lesen Sie auch: "Totaler Krieg": Kein Rubel, kein Gas – macht Putin ernst?

Angehördende ukrainischer Rettungsdienste stehen vor dem zerstörten Verwaltungsgebäude in Mykolajiw. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ukraine: "Schwierige Verhandlungen" mit Russland

12.11 Uhr: Zur Stunde verhandeln Russland und die Ukraine in Istanbul über einen möglichen Waffenstillstand. Einen ersten Zwischenstand gab der ukrainische Chefunterhänderl Mykhailo Podolyak am Mittag bei Twitter bekannt. "Bedingungslose Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Waffenstillstand, effektive Entscheidungen über Fluchtkorridore und humanitäre Konvois, dazu die Einhaltung der Kriegsregeln durch beide Seiten", gab er als Ziel seiner Bemühungen aus. "Schwierige Verhandlungen über Frieden in unserem Land", schrieb Podolyak weiter. "Gerade Verhandlungsrunde in Istanbul..."

Russland und die Ukraine verhandeln zum ersten Mal seit Wochen wieder von Angesicht zu Angesicht. Zuletzt hatten die Gespräche zwischen den Kriegsparteien nur über Videoanrufe stattgefunden.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

"Quadratisch. Praktisch. Blut" – Botschafter Melnyk teilt beißenden Satire-Post

11.11 Uhr: "Quadratisch. Praktisch. Blut": So äußerte sich der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, am Dienstag bei Twitter. Er teilte dazu den satirischen Post eines Accounts, der den deutschen Schokoladen-Hersteller Ritter Sport aufs Korn nimmt. "Trotz der russischen Aggression gegen die Ukraine bleibt Ritter Sport in Russland", schrieb der Botschafter weiter. Das Unternehmen aus Waldenbuch steht für seine Entscheidung, sein Russland-Geschäft vorerst nicht aufzugeben, zunehmend in der Kritik.

Zuletzt hatte etwa die Satiresendung "heute show" über Ritter Sport berichtet und damit einen Entrüstungssturm losgetreten. Fans der Schokolade schimpften unter anderem bei Facebook über das Unternehmen, warfen ihm Profitgier vor und riefen zum Boykott auf.

Geschäftsführer Andreas Andreas Ronken hatte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" die Entscheidung verteidigt. Ein Stopp des Russland-Geschäft leiste "keinen wirklichen Beitrag zu Beendigung der Invasion". Er verwies unter anderem auf die "Verantwortung für unsere Mitarbeitenden". Man habe jedoch Investitionen und Werbung in Russland abgestellt. Laut eigenen Angaben ist Russland nach Deutschland der zweitgrößte Absatzmarkt für Ritter-Sport-Schokolade.

Quadratisch. Praktisch. Blut. Trotz der 🇷🇺Aggression gegen die Ukraine bleibt Ritter Sport in Russland. Viel Glück noch https://t.co/7Lx9cfKWcI — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 29, 2022

Trotz Verhandlungen: Russland setzt Angriffe in Ukraine fort

10.53 Uhr: Ungeachtet neuer Friedensverhandlungen hat Russland die Fortsetzung seiner Angriffe in der Ukraine angekündigt. "Die russischen Streitkräfte setzen ihre militärische Spezial-Operation fort", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag nach Angaben der Agentur Interfax. In der russischen Sprachregelung wird der Ukraine-Krieg beschönigend als Spezial-Operation beschrieben, inbesondere um die eigene Bevölkerung über Russlands Taten in der Ukraine zu täuschen.

Durch russische Luftangriffe seien seit Montag 68 ukrainische Militärobjekte zerstört worden, sagte Konaschenkow weiter. Darunter seien unter anderem Flugabwehrraketen-Systeme, zwei Munitionsdepots und drei Treibstofflager gewesen. Auch drei Drohnen seien zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte auch einen Raketenangriff auf ein Treibstofflager im Gebiet Riwne in der Nordwestukraine am Montagabend. Der Treibstoff sei für ukrainische Militärtechnik in Vororten Kiews bestimmt gewesen, hieß es. Ukrainische Behörden hatten am Montagabend über diesen Raketenangriff berichtet.

Ein Angehörender des ukrainischen Zivilschutzes entschärft einen Sprengsatz nahe Charkiw. Foto: Ukrainian State Emergency Service / AFP

Kiew kündigt drei Fluchtkorridore an

9.43 Uhr: Die ukrainische Regierung hat eigenen Angaben zufolge für Dienstag mit den russischen Truppen drei Fluchtkorridore für die Evakuierung von Zivilisten ausgehandelt. Aus der belagerten Hafenstadt Mariupol im Gebiet Donezk soll es möglich sein, mit privaten Autos über Berdjansk nach Saporischschja zu fahren, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Dienstag. Zudem seien 34 Busse von Saporischschja nach Berdjansk am Asowschen Meer unterwegs.

Diese sollen Menschen aus Mariupol mitnehmen, die eigenständig in das knapp 70 Kilometer entfernte Berdjansk gelangt sind. Angaben örtlicher Behörden zufolge harren in Mariupol von den einst 440.000 Einwohnern immer noch mehr als 100.000 aus. Zwei weitere Korridore seien im Gebiet Saporischschja für die Atomkraftwerksstadt Enerhodar und die Großstadt Melitopol vereinbart worden. Busse des Zivilschutzes seien unterwegs.

Mariupol: Fünf Fakten über die umkämpfte Stadt in der Ukraine Mariupol: Fünf Fakten über die umkämpfte Stadt in der Ukraine

Russische und ukrainische Delegationen treffen in Istanbul zusammen

9.15 Uhr: Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine haben sich Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul getroffen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßte die Verhandler am Dienstagmorgen im Dolmabahce-Büro des Präsidenten. Danach wollten die beiden Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen. Es sei in den Händen beider Seiten, die "Tragödie" zu beenden, sagte Erdogan. Von einem sofortigen Waffenstillstand würden alle profitieren.

Round of heads of delegations. David Arakhamia and Vladimir Medinsky. On the fundamental provisions of the negotiation process. Delegations are working in parallel on the entire spectrum of contentious issues. pic.twitter.com/JsSZv7X9ZA — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Die Unterhändler aus der Ukraine und aus Russland haben sich bereits dreimal im Grenzgebiet von Belarus getroffen. Danach wurden die Gespräche in Videoschalten abgehalten.

Erdogan, der gute Beziehungen zu Kiew und Moskau unterhält, hatte sich am Montagabend optimistisch gezeigt. Die Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation gestalten sich aber äußerst schwierig. Kiew will einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert einen Nato-Verzicht der Ukraine sowie eine Anerkennung der abtrünnigen ostukrainischen Separatistengebiete als eigene Staaten und der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands.

Ukrainische Soldaten bei Irpin, am 13. März. Die Armee hat den Kiewer Vorort inzwischen "befreit", sagte der Innenminister. Die Kämpfe dauern jedoch an. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Lauterbach: "Mir hat Gerhard Schröder offen gesagt leid getan"

8.02 Uhr: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Vermittlungsversuche des sozialdemokratischen Gaslobbyisten Gerhard Schröder im Ukraine-Krieg als naiv bezeichnet. "Also wenn jemand wie (Russlands Präsident Wladimir) Putin einen Krieg macht, da wird er nicht sagen: "Oh Gerd, jetzt, wo du das sagst, ich denk nochmal drüber nach, vielleicht mach ich jetzt hier mal langsam"", sagte Lauterbach in der ARD-Dokumentation "Konfrontation", die am Montagabend ausgestrahlt wurde.

"Mir hat Gerhard Schröder offen gesagt leid getan. Weil er hier eine Naivität an den Tag gelegt hat. Der ganze Auftritt grenzte ans Peinliche. Fremdschämen ist ein Begriff, der einem da in den Kopf kommt", so Lauterbach.

Discussed with Chancellor @OlafScholz the course of the negotiation process. Reported on the progress of countering aggression and crimes of the Russian Federation. Expressed gratitude for the help provided by 🇩🇪. Pressure on Russia must continue, sanctions must be intensified. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022

Siebenjährige leert Sparschwein für Schutzweste von Armeeangehörigen

7.12 Uhr: Schusssichere Weste statt iPhone: In der Ukraine hat ein siebenjähriges Mädchen ihre Ersparnisse für den Kauf einer Schutzweste für einen Soldaten hergeschenkt. Das berichtet der ukrainische TV-Kanal 1+1 in einem am Montag ausgestrahlten Beitrag.

Das Mädchen aus der Stadt Kropywnitskyj im zentralukrainischen Gebiet Kirowohrad habe fast die Summe für das Smartphone beisammen gehabt, als die russische Invasion in die Ukraine begann. Daraufhin habe sie ihrer Mutter vorgeschlagen, doch ihr Sparschwein zu leeren, um damit Soldaten zu helfen.

"Ich hab einfach entschieden, das Geld herzugeben, damit der Krieg schnell vorbei ist", sagt das Mädchen in dem Beitrag. Da ihr Erspartes aber nicht ganz reichte, habe sie noch Blumen und Zeichnungen auf der Straße verkauft. Mitglieder des Freiwilligenverbands, der die Schutzweste schließlich kaufte, seien so sehr von der Güte des Mädchens angetan gewesen, dass sie diesem seinen Traum erfüllten - und dem Kind ein iPhone schenkten.

USA entsenden Kampfjets zur Radar-Abwehr nach Deutschland

6 Uhr: Die USA haben die Entsendung von sechs für die Störung von Radarsignalen ausgerüsteten Kampfflugzeugen nach Deutschland angekündigt. Dabei betonte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag, dass die Flugzeuge vom Typ EA-18G Growler "nicht gegen die russischen Streitkräfte in der Ukraine eingesetzt" werden sollen, sondern nur die "Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten der Nato" stärken.

@PentagonPresSec says 6 U.S. Navy EA-18G aircraft headed to #Germany. The Growlers specialize in jamming, EW, SEAD -- 240 aircrew, maintainers from VAQ-134 at Whidbey Island, Washington State will also deploy. They will not be flying over #Ukraine — Tara Copp (@TaraCopp) March 28, 2022

Sie sollen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in Rheinland-Pfalz stationiert werden. Die Jets sollten demnach noch am Montag zusammen mit 240 Soldaten in Deutschland ankommen. Bei der EA-18G Growler handelt es sich um eine modifizierte Version des F/A-18-Jets. Sie Maschinen werden eingesetzt, um feindliches Radar zu stören und Luftabwehrsysteme zu verwirren.

Eine EA-18 G "Growler" steht auf dem Deck des Flugzeugträgers USS Harry S. Truman Foto: Giuseppe Distefano/AP/dpa

Russland und die Ukraine wollen in Istanbul über Waffenruhe verhandeln

5.49 Uhr: Vertreter Russlands und der Ukraine wollen am Dienstag in Istanbul erstmals seit fast drei Wochen wieder direkt über einen Waffenstillstand in der Ukraine verhandeln. Die Gespräche sollen bis Mittwoch dauern. Zu den zentralen Themen gehören nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "Sicherheitsgarantien und die Neutralität" sowie der Status der Ukraine als "atomwaffenfreier Staat".

Eine Neutralität der Ukraine ist eine der russischen Hauptforderungen. Selenskyj sagte am Sonntag, seine Regierung werde die Frage "gründlich" prüfen. Erste Verhandlungen auf Ministerebene am 10. März im türkischen Antalya hatten keine konkreten Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gebracht. Seitdem wurden die Gespräche per Videokonferenz fortgesetzt. Beide Konfliktparteien bezeichneten sie zuletzt als "schwierig".

Keine Bezahlung in Rubel - kein Gas

4.00 Uhr: Nach der von der EU weitgehend abgelehnten Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel hält Russland die Drohung eines Lieferstopps aufrecht. "Keine Bezahlung - kein Gas", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem amerikanischen TV-Sender PBS. Moskau wolle die endgültige Antwort der EU abwarten und dann die nächsten Schritte festlegen. "Wir beabsichtigen aber auf keinen Fall, uns als Wohltäter zu zeigen und Westeuropa kostenloses Gas zu liefern", betonte Peskow.

Kremlchef Wladimir Putin hatte angeordnet, dass Erdgas an "unfreundliche" Staaten wie Deutschland nur noch gegen Zahlung in Rubel zu liefern sei. Dies wurde bereits von einigen Ländern mit dem Hinweis auf Vertragsbruch zurückgewiesen.

Das Zentrum von Charkiw in der Ostukraine ist nach russischen Luftangriffen verwüstet. Foto: epd-bild / Nikita Zhadan

Ukrainische Truppen "befreien" einige Vororte wichtiger Städte

3.56 Uhr: Die ukrainischen Truppen haben die russischen Streitkräfte aus einigen Vororten Kiews und Charkiws vertrieben. Die Stadt Irpin im Nordwesten der Hauptstadt sei "befreit worden", sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrsky am Montagabend im Fernsehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, es sei "noch zu früh, um von Sicherheit in diesem Teil unserer Region zu sprechen". "Die Kämpfe gehen weiter." Die Russen kontrollierten nach wie vor die Gebiete im Norden Kiews.

Der Hauptkontrollposten an der Straße von Kiew nach Irpin war am Montag wieder offen. Er war vor zwei Wochen nach dem Tod eines US-Journalisten für Medien gesperrt worden. Nach Angaben von AFP-Journalisten vor Ort dauerten die Kämpfe nahe Irpin am Montag aber an. Es seien rund 20 laute Explosionen von Granaten in einem Wald entlang der sechs Kilometer langen Straße zu hören gewesen.

Der Vorort im Nordwesten von Kiew war in den vergangenen Wochen Schauplatz heftiger Kämpfe gewesen. Als der Vormarsch der russischen Truppen auf Kiew ins Stocken geriet, wurde Irpin massiv bombardiert.

Ein ukrainischer Soldat steht vor einem ausgebrannten Schützenpanzer in einem Dorf nahe der Front bei Kiew. Foto: Anatolii Stepanov / AFP

Kremlsprecher: Keine Pläne für Atomwaffen-Einsatz im Ukraine-Krieg

3.54 Uhr: Angesichts immer wiederkehrender Spekulationen über den möglichen Einsatz nuklearer Waffen durch Moskau ist Kremlsprecher Dmitri Peskow diesen Gedanken energisch entgegengetreten. "Niemand in Russland denkt an den Einsatz oder auch nur an die Idee eines Einsatzes von Atomwaffen", sagte Peskow im Gespräch mit der amerikanischen Fernsehkette PBS am Montag.

Moskau gehe davon aus, dass alle Aufgaben der "speziellen Militäroperation", wie Russland die Invasion in die Ukraine nennt, erfüllt werden. Doch wie auch immer diese Aktion ausgehe, werde dies kein Grund für den Einsatz nuklearer Waffen sein, sagte Peskow. Er bekräftigte, dass Russland sein Atomwaffenarsenal nur bei einer "Bedrohung der Existenz Russlands" einsetzen werde. Die staatliche Existenz Russlands und die Ereignisse in der Ukraine hätten "nichts miteinander zu tun".

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Großbritannien: Russische Söldner-Gruppe Wagner in der Ostukraine im Einsatz

2.59 Uhr: Im Osten der Ukraine werden britischen Regierungsangaben zufolge russische Söldner der Gruppe Wagner eingesetzt. Das britische Verteidigungsministerium teilte am Montagabend im Online-Dienst Twitter mit, Schätzungen zufolge könnten mehr als 1000 Söldner für Kampfeinsätze in die Ukraine entsandt werden, darunter auch Anführer der Organisation. Berichte über die Existenz der Gruppe waren erstmals zu Beginn des Krieges in der Ost-Ukraine 2014 aufgetaucht.

"Aufgrund schwerer Verluste und einer weitgehend blockierten Invasion" in der Ukraine "war Russland höchstwahrscheinlich gezwungen, sein Wagner-Personal für die Ukraine auf Kosten der Operationen in Afrika und Syrien umzuverteilen", erklärte das britische Verteidigungsministerium weiter.

Das Zentrum von Charkiw in der Ostukraine ist nach russischen Luftangriffen verwüstet. Foto: epd-bild / Nikita Zhadan

Selenskyj: Situation ungeachtet ukrainischer Erfolge angespannt

0.42 Uhr: Ungeachtet mancher militärischer Erfolge schätzt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Situation in seinem Land weiter als angespannt ein. Das sagte er in seiner allabendlichen Videoansprache, die in der Nacht zu Dienstag auf Telegram veröffentlicht wurde. Die ukrainischen Verteidiger hätten russische Einheiten aus der Stadt Irpin bei Kiew zurückschlagen können, sagte er. Die Kämpfe dauerten jedoch dort und auch in anderen Landesteilen weiter an.

Russische Truppen hielten den Norden des Kiewer Gebiets unter ihrer Kontrolle, verfügten über Ressourcen und Kräfte, sagte Selenskyj. Sie versuchten, zerschlagene Einheiten wieder aufzubauen. Auch in den Gebieten Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Donbass und im Süden der Ukraine bleibe die Lage "sehr schwierig".

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Foto: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Bericht: Halbe Million Ukrainer seit Kriegsbeginn zurückgekehrt

0.01 Uhr: Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind nach Angaben der ukrainischen Grenzpolizei rund 510.000 Menschen aus dem Ausland zurückgekehrt. Allein in der vergangenen Woche seien es 110.000 Menschen gewesen, sagte der Sprecher der ukrainischen Grenzpolizei, Andrij Demtschenko, der Tageszeitung "Welt" am Montag. Acht von zehn Einreisenden seien Männer. Die meisten kämen aus Polen.

Rund 352.000 Ukrainer sind laut polnischem Grenzschutz seit Kriegsbeginn in ihr Heimatland ausgereist, wie die Behörde am Montag mitteilte. Vor Beginn des Krieges am 24. Februar lebten rund 44 Millionen Menschen in der Ukraine. Rund 3,9 Millionen Menschen sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR ins Ausland geflüchtet, davon 2,3 Millionen in das Nachbarland Polen.

News zur Ukraine-Krise von Montag, 28. März – Ukraine: Russische Raketen treffen wohl nächstes Treibstofflager

22.52 Uhr: Russland hat in der Nordwestukraine nach Anhaben dortiger Behörden ein weiteres Treibstofflager mit Raketen angegriffen. Der Angriff sei im Gebiet Riwne erfolgt, teilte der Gouverneur der Region, Witalij Kowal, im Nachrichtendienst Telegram mit. Der Zivilschutz sei bereits vor Ort. Aufgrund des weiter geltenden Luftalarms sollen die Bürger jedoch weiter in den Schutzkellern bleiben.

Damit sind nach Dubno, Luzk, Lwiw, Mykolajiw und mehreren Lagern bei der Hauptstadt Kiew rund ein Dutzend Kraftstofflager zumindest schwer beschädigt worden. Beobachter befürchten, dass es dem wichtigen Agrarexporteur Ukraine zu Beginn der Aussaat an Sprit mangeln könnte.

Feuer und schwarzer Rauch steigen nach russischen Raketeneinschlägen aus einem Treibstofflager der westukrainischen Großstadt Lwiw. Foto: -/kyodo/dpa

Biden verteidigt umstrittene Äußerung über Putin

21.58 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat seine umstrittene Äußerung verteidigt, wonach der russische Staatschef Wladimir Putin wegen des Ukraine-Kriegs "nicht an der Macht bleiben" könne. Biden sagte im Weißen Haus, er nehme seinen Satz "nicht zurück". Er habe bei seiner Rede am Wochenende in der polnischen Hauptstadt Warschau "moralische Empörung" zum Ausdruck gebracht und nicht eine neue US-Politik verkündet.

"Ich entschuldige mich nicht für meine persönlichen Gefühle", sagte der US-Präsident. Biden bestritt außerdem auf Nachfrage von Journalisten, dass seine Äußerung den Ukraine-Krieg eskalieren lassen oder die diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Kriegs erschweren könnten.

Biden hatte Putin am Samstagabend in einer Rede am Königsschloss in Warschau wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine scharf attackiert und dabei - abweichend von seinem Redetext - gesagt: "Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben." Die Äußerung sorgte umgehend für internationale Irritationen.

US-Präsident Joe Biden im Warschauer Königsschloss über den russischen Machthaber Wladimir Putin: „Um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“ Foto: Radek Pietruszka / dpa

Russische Truppen setzen Streubomben ein

21.34 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Behörden Streubomben in der Ukraine eingesetzt. "Wir haben Beweise für den Einsatz von Streubomben in der Region Odessa und im Gebiet Cherson", sagte Generalstaatsanwälting Iryna Wenediktowa. Streubomben verteilen Dutzende von winzigen Sprengladungen über ein Gebiet und stellen häufig für Zivilisten eine langfristige Gefahr dar.

Einige der Sprengladungen explodieren nicht sofort und werden so de facto zu Landminen, die oft auch lange nach Beendigung eines Konflikts noch scharf sind und schwere Schäden verursachen können. Ein UN-Vertrag von 1997 verbietet den Einatz von Landminen. Wie auch die USA hat Russland diesen Vertrag allerdings nicht unterzeichnet.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Faeser weiter für verbindliche Verteilung von Kriegsflüchtlingen

21.13 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hält eine verbindliche Regelung zur Verteilung der Millionen Ukraine-Kriegsflüchtlinge in die EU-Länder weiter für erstrebenswert. "Je mehr Geflüchtete kommen, desto eher wird der Wunsch auch für eine verbindliche Verteilung sein", sagte sie am Montag in den ARD-"Tagesthemen". Beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel habe sie am Montag für die Verbindlichkeit geworben. "Das haben nicht alle so gesehen." Sie fügte hinzu: "Ich hätte mir verbindlichere Regelungen gewünscht."

Die Europäische Union hatte nach dem Treffen klar gemacht, dass sie bei der Verteilung auf eine freiwillige Aufnahme setzt. Faeser wollte die Flüchtlinge ursprünglich per Quote auf die EU-Staaten verteilen. Faeser sagte, worum es jetzt vor allen Dingen gehe, sei die Anrainerstaaten auch finanziell zu unterstützen. Sie begrüßte die Einführung eines Index, der die Belastung der Mitgliedsstaaten abbilden soll. "Gut wäre halt, wenn er sehr verbindlich angewandt wird", sagte die SPD-Politikerin dazu. Sie kündigte an, sich weiter dafür einzusetzen.

Russland gibt Angriffe auf 41 Militärziele bekannt

20.45 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat einem Medienbericht zufolge Angriffe auf 41 Militärziele in der Ukraine in den vergangenen 24 Stunden bekanntgegeben. Unter anderem seien große Munitionsdepots in der Region Schytomyr zerstört worden, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax das Ministerium. Die Angaben können nicht von unabhängiger Seite überprüft werden.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Russland und die Ukraine verhandeln am Dienstag in Istanbul

20.14 Uhr: Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine starten Moskau und Kiew am morgigen Dienstag in Istanbul eine neue Verhandlungsrunde. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen am Dienstagmorgen um etwa 9:30 MESZ im Dolmabahce-Büro des Präsidenten in Istanbul zusammen, wie das türkische Präsidialbüro am Montagabend mitteilte. Vor Beginn der Gespräche wolle sich die türkische Seite jeweils mit den Delegationen treffen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Er betonte erneut, er hoffe auf einen baldigen Waffenstillstand.

Erdogan sagte, er halte telefonischen Kontakt zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und zu Kremlchef Wladimir Putin, es gehe in eine "positive Richtung". Die Unterhändler aus der Ukraine und aus Russland waren bereits dreimal im Grenzgebiet von Belarus zusammengetroffen. Danach wurden die Gespräche in Videoschalten abgehalten.

In der Türkei hatten sich am 10. März bereits der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba und sein russischer Kollege Sergej Lawrow getroffen. Foto: dpa-Bildfunk

Behörden melden mindestens 5000 Tote in Mariupol

19.53 Uhr: In der von russischen Truppen belagerten Stadt Mariupol sind nach ukrainischen Angaben mindestens 5000 Menschen getötet worden. "Etwa 5000 Todesopfer wurden beerdigt", sagte die ukrainische Verantwortliche für Flüchtlingskorridore, Tetjana Lomakina, der Nachrichtenagentur AFP.

Allerdings würden seit ungefähr zehn Tagen wegen der anhaltenden Bombardements durch die russischen Truppen in Mariupol keine Bestattungen mehr vorgenommen, die Zahl der Todesopfer könnte sogar bei "ungefähr 10.000" liegen.

Selenskyj informiert Scholz über Verhandlungen

19.33 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben Bundeskanzler Scholz über den Verlauf der Verhandlungen mit Russland informiert. An diesem Dienstag sollen die Gespräche für ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs auf Ebene der Delegationsleiter in der türkischen Stadt Istanbul fortgesetzt werden.

Er habe Scholz auch über den Fortschritt bei der Abwehr der Aggression und Verbrechen Russlands informiert, teilte Selenskyj auf Twitter mit. Zugleich habe er Scholz gedankt für die von Deutschland geleistete Hilfe. Selenskyj verlangte, den Druck auf Russland fortzusetzen und die Sanktionen gegen das Land zu verschärfen.

Discussed with Chancellor @OlafScholz the course of the negotiation process. Reported on the progress of countering aggression and crimes of the Russian Federation. Expressed gratitude for the help provided by 🇩🇪. Pressure on Russia must continue, sanctions must be intensified. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022

USA verlegen Flugzeuge für elektronischen Kampf nach Deutschland

19.15 Uhr: Die US-Streitkräfte verlegen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sechs Flugzeuge zur elektronischen Kampfführung nach Deutschland. Die sechs Boeing-Kampfflugzeuge der US-Marine vom Typ "EA-18 Growler" würden mit rund 240 Soldaten aus den Vereinigten Staaten kommend auf den Stützpunkt Spangdahlem in Rheinland-Pfalz verlegt, erklärte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby. Die Kampflugzeuge sind ihm zufolge zum Beispiel von Nutzen, um die Luftabwehr eines feindlichen Staats auszuschalten.

Kirby betonte, die Maschinen sollten nicht gegen russische Truppen in der Ukraine eingesetzt werden, sondern der Stärkung der NATO-Ostflanke und der Abschreckung gegenüber Russland dienen. Die Verlegung sei mit der deutschen Bundesregierung abgestimmt.

Oligarch Abramowitsch Opfer von Giftanschlag?

18.56 Uhr: Der russische Oligarch und Multimilliardär Roman Abramowitsch, der im Krieg zwischen Moskau und Kiew als Mediator tätig ist, wurde möglicherweise gemeinsam mit ukrainischen Mitgliedern einer kleinen Verhandlungsgruppe Opfer eines Giftanschlags russischer Hardliner, die eine Friedensvermittlung torpedieren wollen. Das berichtet das "Wall Street Journal” unter Berufung auf die investigative Rechercheplattform Bellingcat. Danach zeigte Abramowitsch Anfang des Monats nach einer Visite bei Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergiftungs-Symptome wie schmerzhaften Tränenfluss und Hautabschälungen im Gesicht und an den Händen.

Westliche Experten konnten laut "WSJ” nicht eindeutig bestimmen, ob ein chemisches oder biologisches Gift oder elektro-magnetische Wellen eingesetzt wurden. Chris Gronzev von Bellingcat, wo 2020 die Vergiftung des Putin-Gegners Alexei Nawalny aufgedeckt wurde, sagte dem "Wall Street Journal”, der verabreichte Stoff "sollte nicht töten, es war nur eine Warnung”. Abramowitsch und die betroffenen ukrainischen Unterhändler seien wieder wohlauf. Eine Stellungnahme des Kreml liegt zur Stunde nicht vor.

Roman Arkadjewitsch Abramowitsch ist ein Oligarch mit russischer, israelischer und portugiesischer Staatsbürgerschaft. Er gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Foto: dpa

Wirtschaftliche Verluste durch Krieg bei über 500 Milliarden Euro

18.08 Uhr: Durch den Angriffskrieg Russlands hat die Ukraine bereits mehr als 500 Milliarden Euro an wirtschaftlichen Verlusten erlitten. Die Kosten der "direkten Auswirkungen der Zerstörungen" seit Kriegsbeginn am 24. Februar belaufen sich auf umgerechnet 515,8 Milliarden Euro, wie Wirtschaftsministerin und Vize-Regierungschefin Julia Swyrydenko am Montag auf Facebook mitteilte.

Hinzu kommen ihren Angaben zufolge die indirekten Folgen der Kämpfe für die Wirtschaft vor allem durch die Explosion der Arbeitslosigkeit, den starken Rückgang des Verbraucherkonsums sowie die deutlich gesunkenen Steuereinnahmen.

Scholz erinnert EU-Staaten an Zusage zur Aufnahme von Flüchtlingen

16.46 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die anderen EU-Staaten an ihre Zusage zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine erinnert. Bisher seien viele Schutzsuchende vor allem in den an die Ukraine grenzenden Ländern und auch in Deutschland angekommen, sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin. Jetzt müsse es aber darum gehen, dass auch andere Länder einen Teil der Menschen aufnähmen, die nicht genau wüssten, wo sie hingehen sollten. Polen und Deutschland hätten hier gemeinsam Initiative ergriffen. "Aber sie berufen sich da auf etwas, das schon alle abstrakt zugesagt haben. Nun soll es konkret werden", sagte Scholz.

Moskau plant Einreisebeschränkungen für Bürger "unfreundlicher" Staaten

15.48 Uhr: Russland will Einreisebeschränkungen für Staatsangehörige "unfreundlicher" Staaten verhängen. Dabei handele es sich um "Vergeltungsmaßnahmen in Antwort auf unfreundliche Aktionen einer Reihe anderer Staaten", erklärte am Montag Außenminister Sergej Lawrow. Ein entsprechendes Präsidentendekret sei in Arbeit.

Als "unfreundliche" Staaten gelten in Moskau derzeit unter anderem alle EU-Länder, die USA und Großbritannien. Diese haben seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine scharfe Sanktionen gegen Moskau verhängt. Für die Staatsbürger dieser "unfreundlichen" Staaten solle es künftig "eine Serie von Restriktionen" für die Einreise nach Russland geben, kündigte Lawrow an.

Kiew: Der 70-jährige Oleksandr Riaboi spricht neben einem zerstörten russischen Schützenpanzer mit Reportern, in der Nähe der Frontlinie in Brovary, am Rande von Kiew. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Bürgermeister berichtet von großen Zerstörungen in Charkiw

15.42 Uhr: In der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw sind seit Beginn der russischen Angriffe nach ukrainischen Angaben fast 1180 mehrgeschossige Wohnhäuser zerstört worden. Außerdem seien mehr als 50 Kindergärten, fast 70 Schulen und 15 Krankenhäuser vernichtet worden, sagte der Charkiwer Bürgermeister Ihor Terechow am Montag nach Angaben der Agentur Unian. Binnen 24 Stunden hätten die russischen Truppen Charkiw fast 60 Mal mit Artillerie und Mörsern beschossen.

Rund 30 Prozent der Bevölkerung hätten die Stadt verlassen, sagte Terechow. Einige Menschen seien aber auch wieder zurückgekehrt. Charkiw hatte vor Kriegsbeginn rund 1,5 Millionen Einwohner und ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Seit der russischen Invasion vor viereinhalb Wochen wird die Stadt aus der Luft und mit Artillerie angegriffen.

Die Bewohner ausgebombter Häuser werden nach Angaben Terechows in verbliebenen Schulen, Kindergärten sowie Kellern und U-Bahn-Stationen untergebracht. Trotz der Angriffe seien die Supermärkte in Charkiw weiter geöffnet, und es gebe alle notwendigen Lebensmittel. Charkiw werde auch mit humanitärer Hilfe aus anderen Städten versorgt. Aus den USA sei zudem eine Medikamentenlieferung im Wert von 880.000 Dollar eingetroffen.

Charkiw: Ein ukrainischer Soldat geht an einem regionalen Verwaltungsgebäude vorbei, das bei einem russischen Angriff schwer beschädigt wurde. Foto: Felipe Dana/AP/dpa

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Faeser: Quoten für Flüchtlingsverteilung in der EU nicht das Ziel

15.27 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will mit Blick auf die Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge in der EU nicht mehr von einer Quote sprechen. Feste Quoten seien nicht ihr Ziel, sagte die SPD-Politikerin am Montag am Rande eines Krisentreffens mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. "Es geht nicht um feste Quoten heute, sondern es geht um ein solidarisches Verteilsystem." Dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" hatte Faeser noch Mitte des Monats gesagt, Ziel müsse "eine Verteilung der Ukraine-Geflüchteten innerhalb Europas nach festen Quoten sein".

Faeser betonte nun, dass Solidarität innerhalb der EU-Staaten erreicht worden sei. Auf diesem Erreichten wolle man aufbauen und andere Länder nicht verschrecken. Die bestehende Solidarität solle nicht verletzt werden. "Das ist der Grund, warum man nicht jetzt starr an Quoten festhält."

Zugleich betonte Faeser, dass die Geflüchteten innerhalb der EU verteilt werden müssten. Dafür müssten auch Verkehrswege festgelegt werden, "wie die Geflüchteten von A nach B kommen". Mit Polen und Frankreich arbeite man dabei gut zusammen. Sie bekräftigte zudem, dass es vor allem für die besonders belasteten Nachbarstaaten der Ukraine mehr finanzielle EU-Unterstützung geben müsse.

Habeck: G7-Staaten lehnen Gaszahlungen in Rubel ab

15.01 Uhr: Die Staaten der G7-Gruppe erteilen Forderungen aus Russland nach einer Begleichung von Gas-Rechnungen in Rubel eine Absage. Das sagte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck am Montag in Berlin nach einer virtuellen Besprechung mit den G7-Energieministern. Deutschland hat derzeit den Vorsitz im Kreis der Staatengruppe, zu der neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien gehören. Auch die EU habe an der Runde teilgenommen, sagte Habeck.

Unabhängige russische Zeitung "Nowaja Gaseta" setzt Erscheinen vorerst aus

14.33 Uhr: Die wichtigste unabhängige Zeitung in Russland, die "Nowaja Gaseta", setzt ihr Erscheinen vorerst aus. Diese Entscheidung gelte bis zum Ende der russischen Militäraktion in der Ukraine, teilte die Zeitung am Montag in einer im Internet veröffentlichten Erklärung mit. Betroffen seien die gedruckte Zeitung, die Website und alle Aktivitäten in Online-Netzwerken.

Die "Nowaja Gaseta" gilt als wichtigste unabhängige Zeitung in Russland. Ihr Chefredakteur Dmitri Muratow war wegen seiner Verdienste um die Meinungsfreiheit im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Die Redaktion verwies in ihrer Erklärung darauf, dass sie erneut von der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor verwarnt worden sei.

Lawrow weist Spekulationen über Verschwinden Schoigus zurück

14.32 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Spekulationen über ein angebliches Verschwinden von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und einen womöglich geplanten Umsturz in Moskau kritisiert und zurückgewiesen. "Ich möchte diesen Blödsinn nicht kommentieren, weil es eben Blödsinn ist, der auch von den Geheimdiensten der Ukraine verbreitet wird", sagte Lawrow in einem von dem Ministerium veröffentlichten Interview mit serbischen Journalisten. Lawrow warf "neoliberalen Russen", die sich ins Ausland abgesetzt hätten, vor, solche Gerüchte zu verbreiten.

Um das angebliche Verschwinden von Minister Schoigu, der tagelang nicht in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen war, hatte es Spekulationen gegeben. "Das ist alles eine offenkundige Lüge, alle sind am Leben, alle sind gesund, alle arbeiten", sagte Lawrow in dem Interview. Das Verteidigungsministerium hatte Schoigu am Samstag auch bei einer Sitzung gezeigt. "Die Regierung arbeitet, die ganze Administration des Präsidenten arbeitet gemäß den Interessen unseres Landes", betonte Lawrow.

Sergej Lawrow, Außenminister von Russland. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Kreml besorgt wegen Bidens Äußerungen zu Putin

14.25 Uhr: Der Kreml hat sich besorgt über Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über den Verbleib von Wladimir Putin an der Macht in Russland gezeigt. "Das ist eine Äußerung, die natürlich Beunruhigung auslöst", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Montag. Biden hatte am Samstag in Warschau Putin mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine als "Diktator" bezeichnet und gesagt: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben."

Peskow hatte schon kurz danach gesagt, dass nicht Biden entscheide, wer in Russland Präsident ist, sondern das russische Volk. Am Sonntag dementierte Biden, dass er bei seiner Rede in Warschau den Sturz des russischen Präsidenten gefordert habe. Peskow erklärte nun: "Wir verfolgen die Äußerungen des US-Präsidenten auf aufmerksamste Art und Weise. Wir halten sie akribisch fest und werden das auch weiter tun."

Ukraine: Keine großen Brände mehr in Zone um Tschernobyl

12.31 Uhr: In der ukrainischen Sperrzone um das 1986 havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl sind ukrainischen Angaben zufolge keine größeren Brände mehr festgestellt worden. Aufnahmen von Satelliten würden derzeit keine derartigen Wärmequellen feststellen, teilte der ukrainische Zivilschutzdienst am Montag mit. Anderslautende Informationen seien falsch.

Vergangene Woche hatte das Parlament unter Berufung auf europäische Satellitendaten über mehrere große Feuer in dem weitgehend von russischen Truppen kontrollierten Sperrgebiet informiert. Auslöser der Feuer sei Beschuss gewesen.

Kreml: Verhandlungen mit Ukraine in Türkei könnten Dienstag beginnen

12.20 Uhr: Neue persönliche Friedensverhandlungen zwischen zwei Delegationen aus der Ukraine und aus Russland könnten Angaben des Kreml zufolge am Dienstag in Istanbul beginnen. "Heute werden sie wahrscheinlich nicht dort fortgesetzt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. "Wir erwarten, dass das theoretisch morgen passieren könnte." Zuvor hatte bereits der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski mitgeteilt, dass nach rund zweiwöchigen Online-Verhandlungen ein persönliches Aufeinandertreffen ab Dienstag geplant sei.

Die ukrainische Seite sprach zunächst von einem Verhandlungsbeginn bereits am Montag. Später schrieb die Zeitung "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf eigene Quellen, dass die Delegationen zwar am Montag nach Istanbul anreisen, aber erst am Dienstag mit den Gesprächen beginnen würden.

Kremlsprecher Peskow zufolge erlaube ein persönliches Gespräch inhaltsreichere Verhandlungen als eine Video-Schalte. Peskow betonte aber auch: "Bisher können wir leider keine nennenswerten Erfolge und Durchbrüche feststellen." Auch ein Gipfel von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sei weiter nicht geplant.

Ukraine-Krieg: Wladimir Putin wird für seinen Angriff auf die Ukraine auch in Deutschland schwer verurteilt. (Archivbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

"Z"-Symbol als öffentliche Billigung des Angriffskrieges strafbar

12.11 Uhr: Das Zeigen des "Z"-Symbols kann nach Angaben des Bundesinnenministeriums als öffentliche Billigung des russischen Krieges gegen die Ukraine strafbar sein. Wie ein Sprecher am Montag in Berlin sagte, liegen den Sicherheitsbehörden Erkenntnisse vor, dass dieses Symbol bereits in Deutschland verwendet wird – bislang vor allem in Form von "Farbschmierereien".

Der Buchstabe selbst sei zwar natürlich nicht verboten, erläuterte er. Doch sei der russische Angriffskrieg eine Straftat. "Und wer diesen Angriffskrieg öffentlich billigt, kann sich daher selber auch strafbar machen." Die Sicherheitsbehörden des Bundes hätten das im Blick.

Mehrere Bundesländer haben bereits angekündigt, das öffentliche Zeigen des Symbols zu ahnden. Grundlage ist der Paragraf 140 im Strafgesetzbuch zur "Billigung von Straftaten". Demnach kann dies mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe bestraft werden. Lesen Sie hier, was der Buchstabe im Zusammenhang mit dem Krieg bedeuten kann.

Dramatische Szenen in Mariupol: Bürgermeister fordert komplette Evakuierung der Stadt

11.56 Uhr: Die humanitäre Lage in Mariupol verschärft sich weiter. Die in der Stadt faktisch eingeschlossenen Menschen kämpften weiter "ums Überleben", teilte das ukrainische Außenministerium in der Nacht zu Montag mit. Die Lage sei "katastrophal". Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge ist es derzeit nicht möglich, Lebensmittel und Medikamente in die Stadt zu bringen. Russische Streitkräfte würden die Konvois mit Hilfsgütern bombardieren. Auf Mariupol fielen "Bombenteppiche" herab, schrieb der Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter.

Der Bürgermeister Mariupols forderte die komplette Evakuierung der Stadt. Wadym Boitschenko sagte, rund 160.000 Zivilisten seien ohne Strom in der Stadt eingeschlossen. 26 Busse warteten darauf, die Menschen aus der umkämpften Metropole herauszubringen, aber russische Streitkräfte hätten dem Transport nicht zugestimmt, sagte der Politiker. Er beklagte: "Die Russische Föderation spielt mit uns." Russland hat wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, wonach es Zivilisten angreife. Der Kreml machte die Ukraine für das Scheitern der humanitären Korridore verantwortlich.

Mariupol: Soldaten der selbst ernannten Volksrepublik Donezk überprüfen Insassen eines Autos an einem Kontrollpunkt am Rande von Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bierbrauerei Heineken verlässt Russland endgültig

11.25 Uhr: Der niederländische Bierbrauer Heineken wird sich vollständig aus Russland zurückziehen. Unter heutigen Umständen sei es nicht länger möglich, in dem Land aktiv zu sein, teilte das Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Heineken hatte zuvor bereits angesichts des Krieges in der Ukraine und der internationalen Sanktionen gegen Moskau beschlossen, seine Geschäfte mit Russland auszusetzen und kein Bier dorthin mehr zu exportieren. Der Konzern produzierte dort aber noch in mehreren Brauereien auch lokale Biere.

Das Unternehmen schätzt, dass der Schritt etwa 400 Millionen Euro kosten wird. Die Gehälter der etwa 1800 Arbeitnehmer sollen bis zum Jahresende bezahlt werden. "Wir sind geschockt und sehr betrübt, wie sich der Krieg in der Ukraine weiter entwickelt und intensiviert", teilte das Unternehmen mit.

(fmg/dpa/AFP/epd)

