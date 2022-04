Ungarn: Enges Rennen bei der Wahl - nicht aber in Kisvarda

Fr, 01.04.2022, 07.06 Uhr

Ungarn wählt am Sonntag ein neues Parlament - und nach den jüngsten Umfragen könnte es der engste Wahlausgang seit 2006 werden. Orban steuert seit zwölf Jahren die Geschicke des Landes und strebt seine vierte Amtszeit in Folge an. In Kisvarda, nahe der Grenze zur Ukraine, kann er mit viel Zuspruch rechnen.