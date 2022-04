SPD-Wahlkampfauftakt mit Scholz und Kutschaty in Essen

Sa, 02.04.2022, 15.53 Uhr

Die SPD ist in Essen in den NRW-Landtagswahlkampf gestartet. Bei der Veranstaltung wurde SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty von Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützt. In Nordrhein-Westfalen wird Mitte Mai ein neuer Landtag gewählt.