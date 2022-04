Anne Spiegel ringt bei hochemotionaler Pressekonferenz um Fassung

Berlin Familienministerin Spiegel hat sich am Sonntag zur Kritik an ihrem Umgang mit der Flutkatastrophe geäußert. Sie kämpfte mit den Tränen.

In einem überraschend anberaumten Statement am Sonntagabend hat Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) ihren Umgang mit der Flutkatastrophe erklärt. "Ich mache einen ungewöhnlichen Schritt", sagte sie sichtlich berührt vor der Presse. Und fuhr fort: Sie werde nun einige private Details nennen.

"Im März 2019 hatte mein Mann einen Schlaganfall", so Spiegel. Dieser habe dazu geführt, dass er seitdem "ganz unbedingt Stress vermeiden musste", sagte die ehemalige rheinland-pfälzische Umweltministerin. Die Corona-Pandemie sei für ihre Familie eine "wahnsinnige Herausforderung" gewesen. Das habe auch die Kinder ganz klar mit "Spuren versehen". Spiegel hat vier Kinder, alle im Kita- und Grundschulalter. Immer wieder rang Spiegel während ihrer Erklärung um Fassung, kämpfte mit Tränen, geriet ins Stocken.

"Ich habe einen Schritt gemacht, der ein Fehler war", so Spiegel. Ab dem 1. Januar sei sie nicht nur Familienministerin in Rheinland-Pfalz gewesen, sondern habe auch das Amt der Umweltministerin übernommen. Die vorige Ministerin, Ulrike Höfken, war zum 31. Dezember zurückgetreten. "Diese Aufgabe habe ich sehr ernst genommen. Das hat uns als Familie über die Grenzen gebracht." Und: „Es war für mich eine sehr schwere Abwägung zwischen meiner Verantwortung als Ministerin und als Mutter von vier Kindern.“

Anne Spiegel: "Es war ein Fehler"

Ihr Mann sei auch sehr schwer belastet gewesen. Ihre Familie habe den Urlaub gebraucht, "weil mein Mann nicht mehr konnte", sagte die 41-Jährige, der während des Statements mehrfach die Stimme stockte. "Das war auch das erste Mal für uns als Familie, wo wir Urlaub gebraucht haben", sagte Spiegel. "Das war 10 Tage nach der Flut-Katastrophe. Und es war ein Fehler, dass wir solange in den Urlaub gefahren sind und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung".

Als rheinland-pfälzische Umweltministerin war sie im Sommer 2021 rund zehn Tage nach der Flutkatastrophe an der Ahr zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen.

Einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" bestätigte der stellvertretende Regierungssprecher, Sebastian Kusche, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz unter Verweis auf eine Stellungnahme des Umweltministeriums. Spiegel sei aber ständig erreichbar gewesen, habe auch per Video an Kabinettssitzungen teilgenommen und die täglichen Krisenlagen ihres Ministeriums geleitet, heißt es in dem Schreiben.

Das Ende der erstaunlichen Presseerklärung von Bundesministerin #AnneSpiegel zu den Vorwürfen gegen Sie im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe heute Abend. pic.twitter.com/JUThTY8VrE — Markus Feldenkirchen (@MFeldenkirchen) April 10, 2022

CDU-Chef Friedrich Merz forderte zuvor die Entlassung von Spiegel. "Es beweist sich erneut: Für Frau Spiegel waren Urlaub und das eigene Image wichtiger als das Schicksal der Menschen an der Ahr. Der Bundeskanzler muss sie entlassen", sagte Merz am Sonntag der "Bild"-Zeitung. Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) sagte der "Rheinischen Post": "Wenn es um Verantwortung geht, ist sie nicht erreichbar oder verreist." Er könne sich nicht vorstellen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) "so ein Amtsverständnis gut findet".

Um Worte ringen und um Fassung, familiäre Überlastung als Begründung für das liefern, was sie als Fehler bezeichnet - und dann mit einem Nicht-Rücktritt demonstrieren: Ich pack das. Das werden sehr harte Wochen für Anne Spiegel. — Nicole Diekmann (@nicolediekmann) April 10, 2022

Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 sind in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen, davon 134 im Ahrtal. Rund 750 Menschen wurden in Rheinland-Pfalz verletzt und große Teile der Infrastruktur sowie Tausende Häuser zerstört. Viele Menschen leben noch immer in Not- oder Ausweichquartieren. (les)

