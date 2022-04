Macron-Anhänger feiern Wiederwahl des französischen Präsidenten

So, 24.04.2022, 22.01 Uhr

Jubel am Fuße des Eiffelturms in Paris: Anhänger des französischen Präsidenten Emmanuel Macron feiern seine Wiederwahl in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl.