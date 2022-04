Scholz begrüßt Bundestags-Votum zu schweren Waffen für Ukraine

Do, 28.04.2022, 16.08 Uhr

Bei seinem Besuch in Japan hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das deutliche Votum des Bundestags für die Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine begrüßt. Die Regierung in Tokio steht mit dem Westen für eine harte Haltung gegenüber Russland.