Azovstal in Mariupol: Die Todgeweihten kommen frei – fällt jetzt die letzte Bastion?

Sie waren Todgeweihte. Sich selbst gaben sie nur noch wenige Tage. Nun konnten 260 ukrainische Soldaten doch das Azovstal-Werk in Mariupol verlassen.

Sie begeben sich zwar in russische Gefangenschaft, haben aber eine gute Chance, diese bald, vor allem lebend, zu verlassen. Denn die Evakuierung ist eigentlich ein Austausch – ein Deal zwischen zwei Kriegsgegnern, an dem viele Vermittler beteiligt waren, so etwa das Rote Kreuz und die UNO.

Azovstal-Werk: Selenskyj will "unsere Jungs retten"

Im Kiew sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache, die Ukraine brauche ihre Helden lebend. "Wir hoffen, dass wir das Leben unserer Jungs retten können." Das Asow-Regiment, das dem russischen Angriff auf die Hafenstadt fast drei Monate lang standhielt, wird im eigenen Land bewundert und international wegen seiner ultranationalistischen Identität allerdings misstrauisch beäugt. Auch interessant: Mariupol: Aufnahmen zeigen Leben im Asow-Stahlwerk

Die Kämpfer verließen den Industriekomplex am Montagabend in Bussen. 211 Soldaten kommen in Oleniwka in Gefangenschaft. Ihre 53 schwerverletzten Kameraden sollen in der nahen, von prorussischen Separatisten kontrollierten Stadt Nowoasowsk in der Ost-Ukraine medizinisch behandelt werden. Später sollen alle gegen russische Gefangene ausgetauscht werden, wie die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar in einer Videobotschaft erklärte.

#Ukraine @Reuters published photos of "buses with Ukrainian servicemen from Azovstal leaving Mariupol" pic.twitter.com/XmtBJTa2Zl — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 16, 2022

Azovstal in Mariupol: Putin selbst befahl die Blockade

Bislang schätzte man die Zahl der letzten Verteidiger von Mariupol auf 1000, von denen die meisten verletzt sind. Sie haben kaum Vorräte und Wasser. Vieles war am Dienstagvormittag noch unklar: Ihre genaue Zahl, ob sie nicht aufgeben wollten, ob es im Ukraine-Krieg zu einer förmlichen Kapitulation von Mariupol kommen soll; nicht zuletzt, wann die Feuerpause zur Evakuierung endet und die russischen Truppen den Beschuss fortsetzen.

Eine Erstürmung des Stahlwerks haben die russischen Truppen gar nicht erst versucht. Sie scheuten Verluste. Denn militärisch sind die Verteidiger im Vorteil. Vor laufender Kamera hatte Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Militärs befohlen, "blockiert diese Industriezone so, dass nicht einmal eine Fliege rauskommt". Alle Zugänge wurde versperrt, seit Wochen stand der Industriekomplex unter Dauerbeschuss.

Auch die ukrainischen Militärs haben die Nerven bewahrt und sich auf kein Himmelfahrtskommando eingelassen, um die Blockade zu durchbrechen und eingekesselten Soldaten freizukämpfen. Im Gegenteil.

Mariupol-Soldaten: "Kampfauftrag erfüllt"

So lange sie in dem Stahlwerk mit mehreren unterirdischen Etagen Widerstand leisteten, haben sie russische Truppen gebunden. Maljar notiert auf Facebook, dank den Verteidigern von Mariupol habe man "wichtige Zeit für die Formierung von Reserven, eine Kräfteumgruppierung und den Erhalt von Hilfe von unseren Partnern erhalten". Der Generalstab hielt militärisch knapp fest: Die Soldaten hätten "ihren Kampfauftrag erfüllt". Die Kommandeure hätten den Befehl, "das Leben" der verbliebenen Soldaten zu "retten".

Es hat dazu viele politische Bemühungen gegeben. Die Regierung in Kiew hatte stets gefordert, die Soldaten in der letzten ukrainischen Bastion in ein Drittland zu überstellen. Dafür hatte sich die Türkei angeboten.

Zuletzt wandten sich mehrere Ehefrauen der Kämpfer an die Öffentlichkeit. "Die Stimmung ist pessimistisch, weil es fast keine Hoffnung auf Rettung gibt", sagte die Frau eines Kämpfers in dem Interview. "Sie bereiten sich auf den letzten Kampf vor, weil sie nicht an eine diplomatische Lösung glauben." Aber wie so oft stirbt die Hoffnung zuletzt. Noch besteht die Chance, ein Blutbad zu vermeiden.

