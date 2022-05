Ukraine-Krieg: Russlands Super-Panzer gesichtet – Das ist bekannt

Berlin In Luhansk setzt Russland wohl erstmals den sogenannten BMPT Terminator-2 ein, ein Panzerunterstützungsfahrzeug. Was steckt dahinter?

Befreiungsschlag oder Akt der Verzweiflung? Die Sichtung einer bestimmten russischen Waffe in der Ukraine sorgt bei Experten für Stirnrunzeln. In den den sozialen Medien verbreiten sich derzeit Videoaufnahmen aus der Nähe von Sjewjerodonezk in der Region Luhansk. Sie zeigen offenbar Russlands „Super-Panzer“ BMPT „Terminator-2“.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Russland schickt Panzerunterstützungsfahrzeug Terminator-2 in die Ukraine

Bei dem Panzer handelt es sich um kein herkömmliches Kampffahrzeug. Der BMPT hat eine andere Bewaffnung, ist mehr als Unterstützungsfahrzeug gedacht. Der Terminator-2 hat einen kleineren Turm als übliche Kampfpanzer, der nur schwach gepanzert ist. Er ist mit einem schweren Maschinengewehr, zwei vollautomatischen Granatwerfern sowie einer 30-Millimeter-Maschinenkanone ausgestattet.

Mit dem Panzerunterstützungsfahrzeug können laut Experten insbesondere Infanterie, befestigte Stellungen und leicht gepanzerte Fahrzeuge attackiert werden – und so im Stellungskampf oder bei Kämpfen in Stadtgebieten eigene Panzer und Truppen geschützt werden. Denn Kampfpanzer können in asymmetrischen Konflikten zu leicht aus Hinterhalten angegriffen werden. Diese Lehre zog Russland aus dem sowjetisch-afghanischen Krieg. Der Terminator-2 kann bis 65 Kilometer pro Stunde zurücklegen – und hat eine Reichweite von 550 Kilometern.

Terminator-2: Russlands Super-Panzer benötigt fünf Besatzungsmitglieder

Der berüchtigte Panzer wurde zuletzt auf der Parade am 9. Mai 2022 in Moskau vorgeführt. Russland setzte ihn auch schon zur Unterstützung der Truppen von Syriens Machthaber Assad in dem dortigen Krieg ein. Allerdings soll Russland nur knapp über 20 Stück der Fahrzeuge besitzen.

Ein weiterer Nachteil ist, dass die Terminator-2-Modelle eine fünfköpfige Besatzung benötigen: einen Kommandanten, einen Fahrer, zwei Richtschützen und einen Ladeschützen. Inwiefern Russland angesichts der Truppenstärke in der Ukraine die Fahrzeuge überhaupt zum Einsatz bringen kann, ist daher unklar.

Militärexperten teilten Videoaufnahmen und Fotos des Super-Panzers aus dem Osten der Ukraine Mitte Mai auf Twitter und bestätigten ihrerseits, dass es sich eindeutig um das Panzerunterstützungsfahrzeug handeln würde.

The first reported sighting of Russian BMPT tank support combat vehicles in Ukraine near Severodonetsk. The Central Military District recently stood up a BMPT company in the 90th Tank Division. https://t.co/qLpjIZlffg pic.twitter.com/N9AVDruEvU — Rob Lee (@RALee85) May 15, 2022

Einige Sicherheitsexperten interpretieren den Einsatz des Terminator-2 zu diesem Zeitpunkt des Krieges aber als Verzweiflungstat: Dass das russische Militär diesen erst jetzt zur eigenen Verteidigung nutzt, könnte darauf hindeuten, dass die Truppen in Luhansk durch Gegenschläge der Ukraine bisher zu stark geschwächt wurden und Schutz für Manöver benötigen. (fmg)

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.waz.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de