USA: Schüsse an Grundschule in Texas – zwei Tote

Washington Schlimmer Vorfall in Texas: An einer Grundschule schießt ein Bewaffneter um sich. Acht Kinder sind verletzt – und mindestens zwei tot.

Gewalt USA: Zwei Tote nach Schüssen an Grundschule in Texas

An einer Schule im US-Bundesstaat Texas sind bei Schüssen mindestens zwei Kinder gestorben. Im texanischen Uvalde, 90 Minuten Auto-Fahrzeit westlich von San Antonio, war am Dienstagmittag die Dimension eines Schusswaffen-Vorfalls lange Zeit unklar, der sich an der Robb-Grundschule (600 Schüler) ereignet hatte – bis die Polizei am frühen Nachmittag von zwei toten Schülern berichtete.

Schüsse an Schule: Acht Kinder in der Notaufnahme

Die Polizei meldete gegen 13 Uhr, dass ein bewaffneter Mann, der sich in der Schule verbarrikadiert haben soll, festgenommen worden sei. Nach Augenzeugenberichten soll sich der Tatverdächtige vorher mit der Grenzschutzbehörde einen Schusswechsel geliefert haben. Kurz danach erklärte ein örtliches Krankenhaus, dass „mehrere Kinder” in der Notaufnahme versorgt würden. Später wurde die Zahl auf „acht” konkretisiert.

Die Rede war davon, dass auch ein Polizist und ein Lehrer in verletzt worden seien. Über die Schwere ihrer Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Der Polizeichef von San Antonio, dort sollen ebenfalls ein Erwachsener und ein Kind aus Uvalde in medizinischer Behandlung sein, schickte im Laufe des Tages Verstärkung in die Kleinstadt von 14.000 Einwohnern.

Neue FBI-Statistik: Zahl der Schusswaffendelikte verdoppelt

Nach den ersten Anzeichen für einen Schusswaffen-Vorfall wurde die Lehreinrichtung und angrenzende Schule abgeriegelt und das Umfeld abgesperrt. Eltern wurden darauf vertröstet, dass sie ihre Kinder an einer Sammelstelle aufnehmen können, wenn die Situation bereinigt ist. Motiv und Hintergründe der Tat waren bis 16.30 Uhr US-Ostküstenzeit noch völlig unklar.

Der Vorfall fällt zeitlich zusammen mit neuen Statistiken der Bundespolizei FBI. Danach haben vergleichbare Schusswaffen-Delikte in den USA von 2017 bis 2021 um rund 100 Prozent zugenommen.

