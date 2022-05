Podcast Ukraine-Podcast mit Jan Jessen: So fühlt sich Krieg an

Jan Jessen ist Politikchef der NRZ und berichtet seit Jahren für die FUNKE-Mediengruppe aus Kriegs- und Krisengebieten, aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Ukraine. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar ist er mehrfach ins Land gereist, er war in Lwiw, Kiew, Mykolaiw, Dnipro, Tschernihiw, Butscha und Borodjanka. Dort hat er gemeinsam mit FUNKE-Fotograf Reto Klar und den ukrainischen Journalisten Oleg Reshetniak und Dasha Sachkova Menschen getroffen, die Opfer des Krieges wurden.

Im neuen Podcast "So fühlt sich Krieg an" erzählen die Menschen in der Ukraine ihre Geschichten. Ein Priester aus Mariupol, der dort seine Mutter durch die Bombardements verloren und Wochen im Bunker verbracht hat und trotzdem fester im Glauben geworden ist. Bewohner von Borodjanka nordwestlich von Kiew, deren Häuser zerschossen worden sind.

Der Bürgermeister von Butscha, der über die vermeintlichen Kriegsverbrechen in seiner Stadt berichtet und darüber, wie lange der Wiederaufbau dauern wird. Die Journalistin, die von den Herausforderungen erzählt, über den Krieg in ihrem eigenen Land zu berichten.

Podcast lässt Menschen aus der Ukraine zu Wort kommen

In jeder Folge berichtet Jessen von seinen Erlebnissen: Wie hat er diese Menschen getroffen? Wie hat es sich vor Ort angefühlt? Zu Wort kommen aber nicht nur Jessen und die Menschen, die zu Opfern des Krieges wurden. Expertinnen und Experten aus Deutschland ordnen und ergänzen die Geschichten, die im Podcast zu hören sind.

Ein Militärexperte, der einschätzt, ob die Russen in der Ukraine Kriegsverbrechen begehen. Oder ein Bischof, der die Frage beantwortet, wie Jesus zu der Lieferung schwerer Waffen in das Kriegsgebiet stehen würde. Oder eine Medienwissenschaftlerin, die Kritik an der Berichterstattung in deutschen Medien übt.

Die erste Folge unseres neuen Podcasts "So fühlt sich Krieg an" ist ab sofort online. Dort lernen Sie Witaly Artemkow und Olena Andriyanowa kennen, mit denen Jan Jessen in Borodjanka gesprochen hat. In der Kleinstadt hat der Krieg schwere Verwüstungen angerichtet. Die Folge können Sie direkt hier im Webplayer hören oder in Ihrer Podcast-App.

Folgen Sie kostenlos unserem Podcast "So fühlt sich Krieg an"

Folgen Sie unserem Podcast kostenlos, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Dafür geben Sie einfach „So fühlt sich Krieg an“ in die Suchmaske ein und klicken auf „folgen“. Dann verpassen Sie keine einzige Folge. Haben Sie Fragen und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an ukraine@funkemedien.de

Neue Folgen des Podcasts finden Sie jeden Mittwoch ab 5.00 Uhr in ihrer Podcast-App. "So fühlt sich Krieg an" ist ein Podcast der NRZ im Auftrag der FUNKE Mediengruppe. (fmg)

