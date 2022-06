Selenskyj verspricht Rückeroberung der Südukraine

So, 19.06.2022, 11.09 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Rückeroberung der durch Russland besetzten Gebiete in der Südukraine versprochen. Die ukrainischen Streitkräfte würden "den Süden an niemanden abgeben", sagte Selenskyj in einem Video im Online-Dienst Telegram.