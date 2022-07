Hartz 4: Neue Pläne sorgen für Empörung - Droht weniger Geld?

Arbeitslosengeld Hartz IV: Lindner will Leistungen laut Bericht massiv kürzen

Finanzminister Christian Lindner (FDP) will offenbar bei Langzeitarbeitslosen sparen. Vor allem Hartz-IV-Beziehende dürften von den Plänen betroffen sein. Wie der "Spiegel" berichtet, sieht der Haushaltsentwurf 2023 beim Etat "Leistungen zur Eingliederung in Arbeit" 609 Millionen Euro weniger vor. Statt 4,8 Milliarden Euro sind nur noch 4,2 Milliarden Euro veranschlagt.

Das Nachrichtenmagazin schließt daraus, dass dem Sozialen Arbeitsmarkt das Aus droht. Die Mittel für mehrjährige Förderungen sollen minimiert werden. "Bis 2029 werden die Fälligkeiten entsprechender Verpflichtungsermächtigungen der Planung zufolge auf jährlich nur noch fünf Millionen Euro reduziert", so der "Spiegel". Lesen Sie auch: Darum ist der Hartz-IV-Bonus noch nicht auf dem Konto

Konkret geht es dabei um geförderte Arbeitsplätze: Arbeitgeber von Menschen, die wenig Chancen auf dem regulären Markt haben, erhalten bisher fünf Jahre Zuschüsse. Das Finanzministerium hat die Pläne nicht kommentiert.

Sparpläne bei Hartz IV: Kritik aus der Opposition

Aus der Opposition gibt es jedoch bereits Kritik an den vorgesehenen Kürzungen. Jessica Tatti, sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion, bezeichnete die Sparmaßnahme gegenüber dem Medium als "krasse Bankrotterklärung". Die Ampel-Koalition müsse in der Krise die massiven Übergewinne der Konzerne besteuern. Unterstützten SPD und Grüne Lindners Pläne, würden sie "auch noch den letzten Rest an sozialpolitischer Glaubwürdigkeit" verspielen.

Auch aus den Reihen der Union werden die Kürzungen bemängelt. CDU-Sozialexperte Kai Whittaker sagte dem "Spiegel", dies treffe insbesondere Langzeitarbeitslose, deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt und soziale Teilhabe nun schwieriger werde. Ein solcher "Sozialkahlschlag" sei nicht nachhaltig. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de