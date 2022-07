"Arrogant", "skrupellos", "Witzfigur": Das sagen Briten über Johnson

Do, 07.07.2022, 16.02 Uhr

Viele Briten begrüßen den angekündigten Rücktritt des konservativen Parteichefs und Premierministers Boris Johnson. Nach zahlreichen Skandalen sei es jetzt an der Zeit für ihn zu gehen, sagen Passanten in einer Straßenumfrage in London.