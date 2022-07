Hitzewelle in Westeuropa - Alarmstufe rot in Großbritannien

Mo, 18.07.2022, 16.23 Uhr

Die Rekord-Hitze hat in Europa immer dramatischere Folgen: In Großbritannien gilt erstmals in der Geschichte des Königreichs die Hitze-Alarmstufe rot. In Südeuropa wüten weiter zahlreiche Brände. Experten erwarten, dass Extremwetterlagen wie die aktuelle Hitzewelle künftig an Intensität und Häufigkeit zunehmen werden.

