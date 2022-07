Gas: EU will 15 Prozent einsparen – Notfallplan steht

Gazprom reduziert erneut Gaslieferung durch Nordstream

Russland fährt die Gaslieferungen durch die nach Deutschland führende Ostsee-Pipeline Nord Stream noch einmal drastisch zurück. Die Durchleitungen würden von Mittwoch an, auf täglich nur noch 33 Millionen Kubikmeter Gas am Tag gekürzt, erklärt der Energiekonzern Gazprom. of the pipeline Nord Stream 1

