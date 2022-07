Habeck: Deutschland darf bei Energie nicht abhängig von einem Land sein

Di, 26.07.2022, 12.24 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat seine Kritik an der Energiepolitik der Vorgängerregierungen in Deutschland erneuert: Diese hätten mit der Abhängigkeit von russischem Gas "einen strategischen Fehler gemacht", sagte er in Brüssel. Deutschland solle künftig von keinem Land mehr abhängig sein.

