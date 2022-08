Baerbock legt Blumen an Holocaust-Mahnmal in Athen nieder

Baerbock legt Blumen an Holocaust-Mahnmal in Athen nieder

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Blumen am Holocaust-Mahnmal in der griechischen Hauptstadt Athen niedergelegt. Die Verbrechen der Nazis in Griechenland seien im deutschen Bewusstsein nicht präsent genug, sagte Baerbock.

Video: Politik