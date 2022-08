H&M schließt - Ansturm bei Schlussverkauf in Moskau

Do, 04.08.2022, 10.53 Uhr

Bereits kurz nach dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine setzte H&M den Verkauf in Russland aus. Nun gab es in Moskau noch einmal eine Art Schlussverkauf - der für lange Schlangen vor dem Geschäft sorgte.

