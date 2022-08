Ukraine: Ex-Bundeswehr-Soldat kämpft gegen Putin - Wer losrennt, der stirbt“

Charkiw. In der Ukraine kämpfen auch deutsche Staatsangehörige. Einer erzählt, warum er in den Krieg gezogen ist – und was er von Scholz hält.

Am 24. Februar hat Russland die Ukraine überfallen: Seitdem tobt der russische Angriffskrieg und eine Ende ist nicht abzusehen

Auch Deutsche kämpfen an der Front, gegen russische Soldaten und gegen Putin

Ein ehemaliger Bundeswehrsoldat erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion, warum in der Ukraine gegen die Russen kämpft

Seit März hat Mica sechsmal Geburtstag gefeiert, sagt er. Einmal war es sein richtiger Geburtstag, da ist er 32 geworden. Die anderen Male hat er Situationen überlebt, in denen sein Leben akut gefährdet war, in denen russische Granaten nahe seiner Stellung niederprasselten und er zusammengekauert in einem Erdloch auf das Ende des Beschusses wartete.

„Du kannst dann nur hoffen, dass es dich nicht trifft. Mehr kannst du nicht machen. Wer losrennt, der stirbt“, sagt er mit dem Anflug eines Lächelns, zieht an seiner Zigarette, zuckt mit der Schulter und ruckelt seine Waffe zurecht. Mica ist Deutscher und kämpft freiwillig auf Seiten der Ukraine. Er hat sich in die Internationale Legion eingeschrieben.

Ukraine: Laute Explosionen am morgen in Charkiw

, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, im Nordosten des Landes, nicht weit von der russischen Grenze entfernt. Der Krieg schlägt hier nicht mehr so erbarmungslos zu wie im Frühjahr, als russische Raketen und Granaten Hunderte Menschen töteten und zahlreiche Gebäude zerstörten. In diesen warmen Sommertagen wirkt die Stadt beinahe friedlich.Einige Geschäfte und Cafés haben geöffnet.

Jedoch lässt der Krieg Charkiw nicht in Ruhe. In der Nacht nach unserer Ankunft werden wir gegen vier Uhr morgens von zwei lauten Explosionen geweckt, russische Raketen sind einen knappen Kilometer entfernt von unserem Hotel eingeschlagen. Charkiw ist der Ort, an dem wir Mica treffen.

Ukraine: Präsident Selenkyj ruft Freiwillige aus dem Ausland um Hilfe

Kurz nach dem Beginn des russischen Überfalls am 24. Februar ruft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi Freiwillige aus dem Ausland dazu auf, in die Ukraine zu kommen und in einer „Internationalen Legion“ an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gegen die Invasoren zu kämpfen.

Ein Aufruf, der nach Ansicht des Militärexperten Gustav Gressel von der Berliner Denkfabrik European Council On Foreign Relations nachvollziehbar ist. „Die Ukraine hatte zum Beginn des Krieges viel mehr Raum als Kräfte. Die Frage war, wo sie Leute herbekommen.“ Zwar melden sich zu diesem Zeitpunkt auch Zehntausende Ukrainer freiwillig zum Waffendienst, es sind jedoch häufig Menschen ohne militärische Erfahrung.

Anfang März sagt der ukrainische Außenminister, dass bereits mehr als Tausend Menschen der Aufforderung gefolgt seien, sogar in Japan hätten sich Freiwillige bei der ukrainischen Botschaft gemeldet. Die Bundesregierung teilt mit, sie werde deutsche Staatsbürger nicht daran hindern, an der Seite einer der beiden Kriegsparteien zu kämpfen, eine strafrechtliche Verfolgung sei nicht beabsichtigt.

Das Völkerrecht deckt den Einsatz ausländischer Soldaten

