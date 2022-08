Friedrich Merz: CDU-Chef gestürzt, Operation nötig – so geht es ihm jetzt

Berlin. Friedrich Merz hat sich bei einem Unfall das Schlüsselbein gebrochen. Der CDU-Chef musste sich am Freitag einer Operation unterziehen.

Friedrich Merz beim Besuch des Atomkraftwerks Isar 2 in Essenbach. Der CDU-Chef hat sich das Schlüsselbein gebrochen.

CDU-Chef Friedrich Merz: Operation nach Unfall – so geht es ihm jetzt

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich im Urlaub in Bayern das Schlüsselbein gebrochen. Sein Sprecher sagte unserer Redaktion, Merz sei am Donnerstag gestürzt: "Er wurde bereits erfolgreich operiert und ist auf dem Weg der Genesung." Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst über den Unfall berichtet.

Schlüsselbeinbrüche sind in der Regel gut behandelbar. Nur in seltenen Fällen muss überhaupt eine Operation erfolgen – der CDU-Chef scheint also einigermaßen schwer gestürzt zu sein. Betroffen sind meistens Kinder, 85 Prozent der Brüche passieren vor dem zehnten Geburtstag.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Genesungswünsche kamen am Freitagnachmittag von Merz' Kollegen Markus Söder. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident twitterte: "Gute Besserung, Friedrich Merz! Rasche Erholung und hoffentlich eine baldige Genesung." Auch die CSU selbst wünschte Merz gute Besserung. (pcl)

Dieser Text erschien zuerst auf morgenpost.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de