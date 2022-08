Ukraine-Krieg: Wie Putin ein Atomkraftwerk zur Festung macht

Selenskyj warnt vor Atomkatastrophe größer als Tschernobyl

Nach dem Beschuss des umkämpften Atomkraftwerks in Saporischschja in der Ukraine warnt Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer großen Atomkatastrophe. "In Tschernobyl ist ein Reaktor explodiert. Saporischschja hat sechs Reaktoren", warnte Selenskyj.

