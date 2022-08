An der Front in der Ukraine: Kein Ende des Krieges in Sicht

Vor sechs Monaten begann Russland seinen Feldzug in der Ukraine. Fast alle Experten rechneten damals mit einer schnellen Eroberung des Nachbarlandes. Inzwischen stellen sich die Soldaten an der Front auf einen langen Konflikt ein. Video: Krise, Krieg, Konflikt

