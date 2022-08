Klein: Aufarbeitung des Olympia-Attentats wurde verschleppt

Israelischer Zeitzeuge- Attentat in München 1972 bleibt unvergessen

In diesem Jahr jähren sich die letzten Olympischen Spiele in Deutschland zum 50. Mal, das Attentat auf das israelische Team in München bleibt unvergessen: "Wenn man in Israel über München '72 spricht, werden alle ernst", erzählt Ittai Tamari, der damals als 16-Jähriger mit seinem Vater bei den Spielen war und sofort die Flucht ergriff.

