Herzog legt Kranz am Holocaust-Mahnmal in Berlin nieder

Di, 06.09.2022, 12.53 Uhr

Israels Präsident Isaac Herzog hat mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Holocaust-Mahnmal in Berlin einen Kranz niedergelegt. Auch die Frauen der beiden Staatsmänner nahmen an dem Gedenken teil. Herzog ist seit Sonntag zu einem Staatsbesuch in Deutschland.

