Kanzleramt: Kosten für Anbau steigen auf 777 Millionen Euro

Kostenschock beim Bundeskanzleramt: Der unter der Regierung Angela Merkel geplante Erweiterungsbau an der Spree in Berlin-Mitte wird bei seiner geplanten Fertigstellung rund 777,3 Millionen Euro gekostet haben. Davon gehen informierte Kreise aus, wie am Donnerstag bekannt wurde. Zuletzt lagen die geschätzten Baukosten bei 600 bis 640 Millionen Euro.

Grund für die erneute Kostensteigerung soll vor allem die sogenannte Risikovorsorge sein, die neben dem stark gestiegenen Baukostenindex auch Faktoren wie die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auch die hohe Inflationsrate berücksichtigt.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kanzleramt: Zahl der Beschäftigten auf 750 gestiegen

Das Bundeskanzleramt wurde 2001 nach den Plänen von Axel Schultes und Charlotte Frank fertiggestellt Auch für den Erweiterungsbau hat das Berliner Architektenduo die Entwurfsplanung übernommen. Das Bürogebäude des Bundeskanzleramts war ursprünglich für maximal 460 Arbeitsplätze ausgelegt.

Eine Vielzahl von Aufgabenerweiterungen im Bundeskanzleramt hat die Beschäftigtenzahl auf 750 anwachsen lassen, „so dass eine signifikante Überbelegung herrscht und etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderwertig untergebracht sind“, begründet die Bundesregierung die Notwendigkeit für das Neubauvorhaben.

Kanzleramt: Bundesrechnungshof hatte schon früh Bedenken angemeldet

Mit einer Nutzfläche von 25.000 Quadratmetern wird der Erweiterungsbau genauso groß wie das jetzige Kanzleramt. Der Bundesrechnungshof hatte in einem Prüfbericht bereits 2020 Zweifel angemeldet, dass die 600 Millionen Euro tatsächlich reichen. Nicht alle Kostenfaktoren seien „umfassend abgebildet“, so etwa die vom Bundeskanzleramt „nachgemeldeten Zusatzanforderungen zur Energieeffizienz“.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de