Ukrainische Flüchtlinge in Wien: Neubeginn für Familie Titkow

Do., 08.09.2022, 16.53 Uhr

Familie Titkow aus der Ukraine lebt seit März in Wien - als der russische Angriffskrieg begann, flüchteten sie in die österreichische Hauptstadt. Mittlerweile gehen die Söhne in Wien zur Schule und Mutter Irina hat einen Job in einem Schnellrestaurant.

Video: Erziehung, Ausbildung, Krise, Krieg, Konflikt, Politik