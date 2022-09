EU-Parlament in Straßburg hält Schweigeminute für Queen ab

Mo., 12.09.2022, 20.23 Uhr

Das Europäische Parlament in Straßburg hat die am Donnerstag gestorbene britische Königin Elizabeth II. mit einer Schweigeminute geehrt. Vorher erinnerte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola an die Monarchin.

