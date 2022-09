Scholz vergleicht Soldidarität mit der Ukraine mit Berliner Luftbrücke

Di., 13.09.2022, 10.53 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SDP) hat beim Arbeitgebertag in Berlin die Unterstützung für die Ukraine mit der Berliner Luftbrücke verglichen: "So wie die freiheitliche Welt damals West-Berlin nicht preisgab, weil sie sich damit selbst preisgegeben hätte, so können und dürfen wir heute nicht die Ukraine preisgeben", sagte Scholz.

