Putin spricht von "strategischer Partnerschaft" mit dem Iran

Do., 15.09.2022, 14.23 Uhr

Am Rande des Gipfels der Shanghai-Organisation in Samarkand in Usbekistan ist Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem iranischen Staatschef Ebrahim Raisi zusammengetroffen. Die beiden Länder hätten "das Niveau einer strategischen Partnerschaft erreicht", sagte Putin.

